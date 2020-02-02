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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:36 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وائل توفيق
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نشرت جريدة مدى العراقية تقريرًا، قالت فيه أن المصريون صنعوا تماثيل صغيرة من الجبس للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكان البائعون ينادون: الشيخ عبد الباسط براندو بقرش، معبود الستات بقرش.
وفي تقرير الجريدة جاء، أن التماثيل الصغيرة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد قد نفدت.. ولم يستطع أن يحصل على تمثال، وصُنع التمثال لرجل شعره أصفر، ،عيونه سوداء، وعلى فمه ابتسامة صغيرة.
أبدى الجمهور غضبه واستياءه من صناعة التمثال، فأرسلوا للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رسائل يعبروا فيها عن هذا الغضب، جاء في تقرير "مدى العراقية": "مزق الشاب التقي الورع رسائل الجنس الناعم وهو يستغفر الله ويعوذ به من الشيطان والنساء!".
لكن الشيخ عبد الباسط رأى التمثال في مكتب أحد أصدقاءه، ولم يستطع تمالك نفسه من الضحك.
في تلك الفترة سافر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في رحلة إلى سوريا، بناء على دعوة من دار الإذاعة السورية، واستقبل هناك كأنه نجم سينمائي، وكانت المذيعات في الإذاعة يتسارعن لرؤيته، كما تعرض لمطاردات نسائية، فحسبما نشرت "مدى العراقية"، أن النساء الذين رافقن الشيخ كن إذا قابلنه يرفعن الحجاب عن وجوههن ليحملقن فيه، وكن حريصات على سماع قراءته في كل مكان.
لكن الشيخ عبد الباسط كان يردد ويقول لمرافقيه :"يا ناس استغفروا الله، مش كده".
كما نشرت مجلة "أهل الفن" في عددها رقم 78، سبتمبر1955، تقريرًا عن المشاكل الأسرية التي تعرض لها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، نتيجة مطاردة امرأة سورية له وطلبها الزواج منه.
فقد طلبت السيدة "فتحية" زوجة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الطلاق، وكما قالت في حوار لمجلة "فن"، أنها في غاية الغضب من التفاف المعجبات حول الشيخ، كما قال أنها تعرف أن حكاية المرأة السورية لا أساس لها من الصحة.
وفي نفس الحوار، قال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أن الإشاعات تنتشر من الحساد الذين يكرهونه، وأنه استنجد بالشيخ عبد الرحمن تاج، شيخ الجامع الأزهر، الذي أكد له أن أعداءه كثيرون.

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