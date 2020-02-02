الرئيس الجزائري يمنح نظيره التونسي وسام الاستحقاق الوطني

كرّم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء اليوم، نظيره التونسي قيس سعيد، بوسام "الأثير"، تكريمًا للعلاقات الثنائية بين البلدين، وعرفانًا لما قدمته تونس للثورة التحريرية الجزائرية.وأقام تبون مأدبة عشاء على شرف سعيد، الذي كان وصل صباح الأحد إلى الجزائر في زيارة دولة ليوم واحد.وأجرى الرئيسان مباحثات على انفراد ثم توسعت لتشمل مسؤولين في البلدين.وأكد تبون، في تصريح للصحافة التطابق "التام والمطلق" في وجهات النظر بين الجزائر وتونس على كل المستويات، من بينها القضايا الجهوية والدولية وفي مقدمتها الملف الليبي.وقال تبون: إن "حل الملف الليبي ينبغي أن يكون ليبي-ليبي"، مؤكدًا ضرورة إبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح.من جهته، دعا الرئيس التونسي، إلى ضرورة استشراف أدوات جديدة للعمل المشترك بين الجزائر وبلاده، معربًا عن يقينه بأن البلدين بإمكانهما تحقيق انطلاقة متجددة لتحقيق آمال شعبيهما.وقال قيس سعيد: "نحن شعب واحد، تاريخنا واحد ومستقبلنا واحد ولا أشك لحظة واحدة بأننا سنحقق آمال وأحلام شبابنا، هناك تجارب تمت ولكن لم تنجح أو كان نجاحها نسبيا ولا بد من التوقف عند الأسباب التي أدت إلى ذلك"، مشددًا على توافق الرؤى لدى البلدين حول مختلف الملفات الدولية الراهنة.