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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:31 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
وائل توفيق
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حكى الأديب أنيس منصور أنه حاول الانتحار رفقة أديب نوبل نجيب محفوظ، لكنهما ذهبا لأحد الدجالين، ليعرفا الطالع.
اقترح "منصور" على أديب نوبل نجب محفوظ أن يذهبا إلي قارئ الكرة الكريستال الراهب فردي في شارع 26 يوليو، وهو يضع بينك وبينه كرة كريستال ويقرأ ما لا نعرف، لكن الدجال، طردهما، قال أنيس منصور" في لقاء تليفزيوني، إن الدجال قال لأديب نوبل: "إنت عاوز تنتحر، أنت هتكون حاجة كبيرة يا عبيط".
نشر أنيس منصور هذه الواقعة بعد ذلك في الصحافة، فغضب أديب نوبل نجيب محفوظ منه، فاعتذر "منصور" وأبدى ندمه قائلًا: "كان المفروض ما أكتبش، ولو كنت أعرف أنه هيتضايق لأن لديه بنتين وكان يجب ألا يعرفا هذه الحكاية".
كان أنيس منصور قد حاول الانتحار مرة قبل أن يتفق مع أديب على نوبل على الانتحار، وكانت بسبب شعوره بالتهميش في الحياة خاصة أنه كان متفوقًا في الدراسة ويحقق المراكز الأولى دومًا.

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