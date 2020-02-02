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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة وفاة منال سلامة

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:27 م
منال سلامة
منال سلامة
محمد مجدي
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حالة من الاستياء الشديدة انتابت الفنانة منال سلامة، بعد كتابة بعض الصفحات على السوشيال ميديا خبر وفاتها خلال وجودها في الأراضي السعودية لآداء مناسك العمرة.

وقالت منال سلامة في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق نافية وجودها في السعودية من الأساس، مؤكدة أنها تتمنى أن تتحقق هذه الشائعة لكنها ليس لها أي مجال من الصحة على الإطلاق.

وتابعت: "أكثر ما يغضب الشخص أن يحدثه الجميع ليعرف هل توفى أم لا، وهو ما سبب حالة من الضيق والخوف الشديد للمقربين مني خاصة من أفراد عائلتي".

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