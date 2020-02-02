حقيقة وفاة منال سلامة

حالة من الاستياء الشديدة انتابت الفنانة منال سلامة، بعد كتابة بعض الصفحات على السوشيال ميديا خبر وفاتها خلال وجودها في الأراضي السعودية لآداء مناسك العمرة.وقالت منال سلامة في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق نافية وجودها في السعودية من الأساس، مؤكدة أنها تتمنى أن تتحقق هذه الشائعة لكنها ليس لها أي مجال من الصحة على الإطلاق.وتابعت: "أكثر ما يغضب الشخص أن يحدثه الجميع ليعرف هل توفى أم لا، وهو ما سبب حالة من الضيق والخوف الشديد للمقربين مني خاصة من أفراد عائلتي".