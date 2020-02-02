وزير الطيران: الرحلات مع الصين مستمرة لكنها قلّت

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، لاستعادة المصريين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا تم تجهيز طائرة إيرباص عريضة.وعن وقف الرحلات للصين قال وزير الطيران المدني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ليس هناك وقف للرحلات ولكن تقليلها لقلة عدد الركاب، الرحلات تعمل في هونج كونج وبكين، ونحن ملتزمون بعودة السياح الصينيين الموجودين في مصر".وأضاف: "كل المصريين الموجودين في ووهان الصينية طلبوا العودة، وتم التنسيق مع وزارة الصحة حتى كان آخره أمس بلغوا وزارة الصحة أن هناك سيدتين حامل ولذا يوجد مع الطاقم طبيب نساء وطبيب للأطفال حديثي الولادة".وتابع: "تم إرسال كمية من الكمامات والمطهرات مساهمة من مصر للصين، ومن المقرر أن تصل للقاهرة غدًا"، مؤكدًا أن الطاقم الطبي والضيافة على أعلى مستوى من الوطنية والجميع يسعى للتكاتف في هذه الأزمة.وأوضح أن طاقم الطائرة تم تدريبه وتوجيهه من قبل عدد من الأطباء في وزارة الصحة، وتم تدريبه تدريبًا كاملًا للتعامل مع الناس، مؤكدًا أن الركاب غير مصابين ولكن للاحتياط، وطاقم الطائرة والطاقم الطبي والمهندسين وكل من تعامل مع الركاب، سيكونون معهم خلال فترة الحجر الصحي للاحتياط فقط.وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع الركاب طبيًا كل ساعة لمتابعة ارتفاع درجات الحرارة ويوجد 6 أطباء على متن الطائرة، منوهًا بأنه لم يتم تحديد مكان هبوط الطائرة في مصر بعد عودتها، ولكن توجد ترتيبات في مصر على أعلى مستوى وسيتم توجيههم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من سلامتهم، مؤكدًا أن بلدنا لا تترك أحدا ولكنهم ترفعهم على الرأس، مؤكدًا أنه لو كان نوع الطائرة "بوينج" لكان قام بالمهمة بنفسه.