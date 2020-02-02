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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس سنة لزوج تسبب في إصابة زوجته بعاهة مستديمة

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:21 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس زوج سنة، وذلك بعدما ثبت قيامه بتعذيب زوجته والتسبب في إصابتها بعاهه مستديمة، وفقا لتقارير طبية وشهود أثبتت إصابتها بعاهة مستديمة في عينها اليمنى.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوجة (نورهان.م) بإقامة جنحة ضرب ضد زوجها بعد تعرضها للتعنف والتعذيب وإصابتها بعاهة مستديمة في عينها اليمني، وقامت بتحرير بلاغ رقم ٥٧٣١ لسنة ٢٠١٩ ضده بقسم شرطة التجمع الأول ودعوي طلاق بمحكمة الأسرة.

وقالت الزوجة: «استمرت زيجتنا لمدة 9 أشهر فقط أذاقني فيهم العذاب ألوان فلم يتركني يومًا إلاّ وأنا باكية ومتألمة، سواء بدنيا أو نفسيًا، فكان يتشاجر معي على أقل شئ وعلى أتفه الأسباب وتنتهى المشاجرة بضربي ضربًا مبرحًا وإسالة دمائي».

أضافت: «في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيسي في ضربه وتعنيفي بسبب إجهاضي أكثر من 4 مرات متتالية فكان يتخيل بأنني أتعمد إجهاض الجنين حتي لا يربطني به طفل، أخبرته بأنني ذهبت للطبيبة وأتناول علاج، لكنه لم يصدقني وفي النهاية قررت ترك منزل الزوجية واللجوء لمنزل والدي فتعدّى علىّ بالضرب والتعذيب لمدة 3 ساعات متتالية؛ حتى ضربني بآلة حادة في عيني اليمني أصبت على إثرها بعاهة مستديمة.

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