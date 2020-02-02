محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
الأحد 02/فبراير/2020 - 10:17 م
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
اعتمد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، لعام 2019 2020 بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بنسبة نجاح 89،27%.
ويبلغ عدد الطلاب 37 ألفا 716 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 73 ألفا 657 طالبا وطالبة، وغاب 59 طالبا وطالبة.
ويبلغ عدد الطلاب 37 ألفا 716 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 73 ألفا 657 طالبا وطالبة، وغاب 59 طالبا وطالبة.