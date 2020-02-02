إصابة 3 أشخاص في اشتباكات مسلحة بقنا

أصيب 3 أشخاص، مساء الأحد، في اشتباكات بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية بقرية البراهمة في مركز قفط، جنوب محافظة قنا.وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة كل من محمد نعيم أحمد محمود، 31 عاما، بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 12 سم ويعاني من إضطرابات تصل الى فقدان الوعي وتم تحويله الى مستشفى قنا العام، ومحمد بيومي محمد محمود، 42 عامًا، بجرح قطعي بالرأس طوله ١٠سم وتم حجزه بمستشفى قفط المركزي، ومحمد سيد بربري، 20عامًا، من سفاجا بالبحر الأحمر، بجرح ردي بفروة الرأس وتم علاجه بمستشفى قفط المركزي، بسبب خلافات عائلية.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.