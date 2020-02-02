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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. تشكيل مكتب «أمانة المهنيين» بمستقبل وطن

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:57 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
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أصدر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، القرار رقم "١٧٤" لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب أمانة شئون المهنيين للأمانة المركزية بالحزب.

جاء في القرار وبعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء على ما عرضه أمين المهنيين، وبناء علي ما عرضه المهندس حسام الخولي الأمين العام، فقد تم تشكيل هيئة مكتب أمانة "المهنيين" من الآتي أسمائهم:

النائب محمود السيد محمد سعد، أمينا للجنة، وعلي عبد المحسن علي، وعبد الله علي عبد الله، وياسر سيد عباس، ومحمد نبيه العربي، ووجيه رشدي سمبل، ووسام محمد عبد الفتاح، وأحمد عبد الماجد محمد وحسن محمود عبد الفتاح أمناء مساعدين.

كما تم التشكيل زينب محمد صادق وطارق صادق عبد الحميد وإبراهيم أحمد إبراهيم ومحمد مصطفى علي وحسام الدين عودة ومايكل جرجس محمد ياسين، وعبد الكريم إبراهيم فخري وأحمد حسان طلبه، وباسم محمد عبد الله وبسمه مسعود وجورج ميخائيل أعضاء هيئه المكتب.
كما نص القرار على أن ينفذ من تاريخة ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن، بجانب إخطار لجنة شئون الأحزاب به.

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