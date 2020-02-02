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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية فلسطين يصل جدة لحضور اجتماع «التعاون الإسلامي»

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:56 م
رياض المالكي
رياض المالكي
مروة عنبر
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وصل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأحد، إلى مدينة جدة السعودية؛ للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس المحتلة، عقب إعلان الإدارة الأمريكية لخطة السلام.

كانت فلسطين قد دعت إلى الجلسة الاستثنائية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن المقرر أن يلقي المالكي كلمة فلسطين غدًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي الذي تقوم به دولة فلسطين لحشد جهد دولي للتصدي للمشروع الأمريكي-الإسرائيلي لإنهاء القضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، إنه سيتم اعتماد قرار من قبل المنظمة شبيها بالقرار الذي اعتمد على مستوى الجامعة العربية، يؤكد موقف منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء من رفض خطة السلام الامريكية، وفقا لوكالة وفا.

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