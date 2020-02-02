إعلان مساهمى شركة تسويق الصادرات المصرية فى إفريقيا خلال أسبوعين



عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نهاية الأسبوع الماضى، اجتماعًا مع مسئولى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وعدد من مستثمرى القطاع الخاص، لبحث آخر تطورات إنشاء شركة الوساطة والتسويق التى تعتزم الوزارة إنشاءها بهدف تعزيز الصادرات المصرية لأسواق شرق إفريقيا. وقال «توفيق»، لـ«الدستور»: «نسعى لتنفيذ خطة تشغيل هذه الشركة المهمة على أكمل وجه، مع إشراك القطاع الخاص فى ذلك، ونعمل حاليًا على تجميع مقترحات ومساهمات الشركات والمستثمرين الراغبين فى المشاركة، على أن تعلن القائمة النهائية لأسماء الشركات والمستثمرين فى غضون ١٤ يومًا»، مشيرًا إلى حرصه على وجود القطاع الخاص، وفى حال عدم مشاركته ستنفذ الوزارة الخطة من خلال الشركات التابعة لها فقط.

وعن زيارته الأخيرة الجابون والكاميرون، قبل أكثر من أسبوع، قال إن الهدف من هذه الجولة، المفاضلة بين الدولتين لإقامة مصنع لإنتاج الأخشاب منخفضة التكاليف التى تقوم عليها معظم الصناعات، فى ظل امتلاكهما مساحات شاسعة من الغابات، لافتًا إلى أن ذلك يوفر على مصر استيراد ملايين الأمتار المكعبة من هذه الأخشاب سنويًا، وسيكون بحق انتفاع.

وتتابع «قطاع الأعمال» خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، التى تتضمن دمج شركات التجارة الخارجية الثلاث، وهى «النصر للتصدير والاستيراد»، و«مصر للتجارة الخارجية» و«مصر للاستيراد والتصدير»، فى كيان جديد باسم «النصر». وقال وزير قطاع الأعمال: «سيتم اختيار المراكز التى ستتواجد بها هذه الشركات على مستوى العالم، وليس إفريقيا فقط، وتم توجيه استشارى لإعداد دراسة وافية بشأن ذلك، مع إعداد منصة إلكترونية من أجل التواصل مع الموظفين والوكلاء المصريين فى الخارج»، داعيًا الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة قبل الشركات الكبرى للانضمام إلى تلك المنصة.

وكشف عن أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، سيكون لها نصيب من المشروعات فى القارة الإفريقية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى وجود متابعة للجنة تعويضات العاملين فى هذه الشركات، مع سداد مديونياتها فور الحصول على هذه التعويضات، بالتفاوض مع مجلس الوزراء. ولفت إلى عدم وجود جديد بشأن المفاوضات بين شركة «النصر للسيارات»، وإحدى الشركات الصينية، على إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، على أن تظهر نتائج هذه المفاوضات خلال ٤ أشهر على الأقل.

