محافظ بورسعيد: نتيجة الإعدادية خادعة لا تقيس مستوى الطالب

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، إن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التي سيعتمدها اليوم هي نتيجة دروس خصوصية ومجموعات تقوية، وهي نتيجة خادعة زائفة لا تقيس مستوى الطالب الحقيقي.أضاف المحافظ، خلال اعتماده نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بديوان عام المحافظة: "لدينا تحدي التعليم الذي بدأناه عام 2016، وخلال 4 أعوام حاولت واجتهدت بكل طاقتي لتحقيق حلم أن يتعلم ويتربى أبنائي وأحفادي مثلما تعلمنا، وأن يتم تغيير الثقافة السائدة بعد انتشار سرطان الدروس الخصوصية التي تسلب شخصية أبنائنا".وأكد محافظ بورسعيد، أن الدروس الخصوصية تهدر وقت أبنائنا وتفقدهم القدرة على اتخاذ القرار، كما تفقدهم القدرة على التفكير، فالدروس الخصوصية تقتل الابتكار وحرية الفكر، مشيرا إلى أن النظام الجديد للتعليم بالمرحلة الثانوية يعتمد على التفكير ومن سيعتمد على الدروس الخصوصية سيضر أبنائه ومستقبلهم.