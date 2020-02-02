حريق في الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالرى

قالت وزارة الموارد المائية والرى، إن أفراد الأمن بالنوبتجية لاحظوا تصاعد أدخنة من الدور الخامس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف فى السادسة مساءً، بعد انصراف جميع القيادات والعاملين بالهيئة، وبفتحه تبين تصاعد الأدخنة بكثافة من الغرفة الأخيرة بالممر بالدور الخامس وقاموا بالتعامل المباشر معها بوسائل الإطفاء.وأضافت أنها استدعت وحدات الدفاع المدنى ومسئولى قسم شرطة الجيزة ووصلوا إلى مقر الهيئة في السادسة والنصف، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قسم شرطة الجيزة بحضور قيادات الهيئة.وانحصرت التلفيات في الغرفة التى وقع بها الحريق وجزء من الممر بالدور الخامس والتلفيات عبارة عن عدد من المكاتب وأجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير.جدير بالذكر أنه كان يتم اليوم تغيير عدادات الكهرباء بالهيئة إلى عدادات بنظام الكروت الذكية بمعرفة شركة الكهرباء من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة والنصف مساءً.