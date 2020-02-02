رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حريق في الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالرى

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:46 م
حريق
حريق
وائل القمحاوى
طباعة
قالت وزارة الموارد المائية والرى، إن أفراد الأمن بالنوبتجية لاحظوا تصاعد أدخنة من الدور الخامس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف فى السادسة مساءً، بعد انصراف جميع القيادات والعاملين بالهيئة، وبفتحه تبين تصاعد الأدخنة بكثافة من الغرفة الأخيرة بالممر بالدور الخامس وقاموا بالتعامل المباشر معها بوسائل الإطفاء.

وأضافت أنها استدعت وحدات الدفاع المدنى ومسئولى قسم شرطة الجيزة ووصلوا إلى مقر الهيئة في السادسة والنصف، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قسم شرطة الجيزة بحضور قيادات الهيئة.

وانحصرت التلفيات في الغرفة التى وقع بها الحريق وجزء من الممر بالدور الخامس والتلفيات عبارة عن عدد من المكاتب وأجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير.

جدير بالذكر أنه كان يتم اليوم تغيير عدادات الكهرباء بالهيئة إلى عدادات بنظام الكروت الذكية بمعرفة شركة الكهرباء من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة والنصف مساءً.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

منذ يوم

«من رابعة إلى معرض الكتاب».. شومان داعية الإرهاب يعود من جديد

منذ نصف ساعة

حقيقة وفاة منال سلامة

منذ يوم

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

حريق في الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالرى

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول بالاسم

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة