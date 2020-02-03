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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 معلومات عن فيروس «h5n1» المسبب لإنفلونزا الطيور فى الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:33 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
محمد الورواري
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ظهرت سلالة شديدة الخطورة من فيروس «h5n1» المسبب لإنفلونزا الطيور في الصين، بعد ظهور فيروس الكورونا، بينما كان أول ظهور لفيروس إنفلونزا الطيور في جنوب شرق آسيا خلال عامي 2003 2004، وانتشر بعد ذلك إلي أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، وهو ما أدي إلي تدمير الدواجن، وكان له أثر سلبي على الجانب الاقتصادي في تلك الدول التي تعرضت للإصابة.

وتنشر«الدستور» عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن فيروس «h5n1» المسبب لإنفلونزا الطيور، على النحو التالي:

1- فيروس «h5n1» المسبب لأنفلونزا الطيور، أبلغ عنه في مقاطعة ووهان الصينية في إحدي المزارع التي تقع في مدينة شاوينج.

2- يعد أول ظهور لفيروس «h5n1» فى جنوب شرق آسيا، وبعد ذلك انتشر هذا الفيروس في العالم.

3- تمكن فيروس«h5n1» من الكثير من الحيوانات، مما يعتبر مرض وبائي في كثير من الحيوانات وبعض الطيور.

4- ظهر فيروس إنفلونزا الطيور عام 2003، وتسبب في وفاة حوالي 400 شخص.

5- تعرض 5 بلدان لهذا الفيروس في يونيو 2008، وهم «الصين، ومصر، وأندونيسيا، وباكستان، وفيتنام».

6- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحدث حالات الإصابة بفيروس «h5n1» من حين لآخر.

7 - يستطيع فيروس «h5n1» التطور في جسم الإنسان، والتنقل من جسم إلى آخر.

8- يعتبر الوز والبط والدجاج هم الأكثر إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور«h5n1».

9- يعيش الفيروس في أجواء باردة، فقد يستطيع الاستمرار في الجو تحت درجة حرارة منخفضة لمدة ثلاث أشهر.

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