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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد حظره في مصر.. أضرار الثوم الصيني

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:39 م
الثوم الصيني
الثوم الصيني
إسراء منير
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تزايدت أزمة الفيروس القاتل كورونا، إلى أن أوقف مستوردون في مصر التعاقد على استيراد صفقات الثوم الصيني، خلال الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتسبب كورونا في وفاة 213 شخصًا فى الصين، وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب عدة أقاليم بالشلل في ثانى أكبر اقتصاد في العالم.

ولم تكن أزمة كورونا هي الوحيدة التي جعلت الثوم الصيني مضرًا، بل سبقه عدد من تحذيرات الأطباء، كان أبرزها تحذير الدكتور مروان سالم، خبير صيدلي والباحث في الدواء والغذاء، حيث كشف عن عدة أضرار للثوم الصيني، أبرزها كالآتي:

1- يحتوي على مادة "بروميد الميثيل" وهو من المبيدات الحشرية الخطيرة التي تسبب تلف الجهاز العصبي والتنفسي وتسبب السرطان والموت.

2- لونه الأبيض الناصع نتيجة مادة الكلوريد التي يمتصها الثوم الصيني وينتج عنه أحماض تدمر خلايا الجسم.

3- يروى الثوم الصيني بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، والتي يمكن أن تحتوي على الرصاص والكبريتيد.

4- يخزن الثوم الصيني في حاويات كبيرة لمدة طويلة ما يسبب انخفاض مركب الأليسين وبالتالي يصبح الثوم غير صحي.

5- يخلو الثوم الصيني المباع في الأسواق من الجذور التي تحتوي على عدد من الفيتامينات.

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