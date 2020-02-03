فيروس كورونا الجديد.. كيف ينتهى هذا الوباء؟

كيف تنتهي أزمة الوباء العالمي؟

السيطرة على انتشار الفيروس من خلال تدخلات الصحة العامة

يحترق الفيروس نفسه بعد أن يصيب الأشخاص

فيروس كورونا يصبح فيروس آخر

وتوضح التقارير أن هناك الآن أربع سلالات من فيروس كورونا تصيب البشر عادةً مثل نزلات البرد الشائعة أو الالتهاب الرئوي.





إحصائيات المرض حول العالم حتى اللحظة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد المتنامي في الصين، يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، فأكثر من 11 الف حالة إصابة من بينهم 258 حالة وفاة.فقبل شهر واحد فقط، كان هذا الفيروس المسمى "nCoV"، غير معروف للعالم، والآن يعمل مسؤولو الصحة لفهم الأمر في محاولة لمنع حدوث وباء عالمي.في الوقت الحالي يحدد خبراء الأمراض المعدية ثلاثة سيناريوهات واسعة لمستقبل هذه الفاشية، وفقًا لما ذكره موقع "vox".هذا هو أفضل السيناريوهات، وهو ما حدث بشكل أساسي مع اندلاع وباء "السارس" في عام 2003، حيث يشبه فيروس كورونا.وأصاب "السارس" الحيوانات بشكل أساسي، لكنه يستطيع الانتقال إلى البشر والبدء في الانتشار فيما بينها في أواخر عام 2002 وعام 2003، وأصاب "السارس" 6980 شخصًا معظمهم في الصين، وقتل 774 شخصًا في 17 دولة.تفشي المرض يشبه الحرائق، حيث أكد مايكل مينا، عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، أن وباء فيروس زيكا انتهى من العالم من تلقاء نفسه، بعد أن أصاب أكثر من 35000 شخص في بورتوريكو وأمريكا الجنوبية.لقد حدث هذا من قبل في عام 2009، حيث طوقت سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا "H1N1" الكرة الأرضية في وباء.وكشفت منظمة الصحة العالمية عن إحصائيات عن فيروس كورونا الذي تسبب مؤخرًا في خلق من حالة من الرعب العالم.وأوضح العلماء، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة وصلت إلى 11953 أغلبها في الصين، بالإضافة إلى وفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.وأضاف التقرير أن 24 دولة انتشر فيها فيروس كورونا والإمارات هي الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط.