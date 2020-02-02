إسراء النمر.. العيون التي لا تغادرنا سريعًا

• سؤال حائر

• العطر

• الأشياء غير المكتملة

• يكتب بالقلب

• كل حال يزول





أول ما خطر في بالي، إنها قد تظن أنّي حسدت النظارة، ولكن قلت لنفسي: أنا لا أرتدي نظارة طبية من الأساس، كما أنها نظارة أنثوية. تقول إسراء: "هذا الكسر الحاسم مرعب.. هذا التخلي المفاجئ مرعب".

• مضمار الحب

• كلنا أصحاب رسالة





• السعادة

• رسالة أخيرة

ليأكلني.









هذه إسراء التي لا تخشى من شيء، ولا تعول على شيء، والتي بإمكانها أن تُلقي بنفسها في الجحيم، دون أن تحترق!

أحيانا تخدعنا الصورة الأولى، قد ننبهر بها، وحينما نحفر في عمق الأشياء، قد نجد السوس نخر قلبها، وإن كانت تلك الأشياء شخصاً، فإننا نضطر لمجاملته، حتى لا نؤذيه.كنتُ أخشى وأنا في طريقي للقاء للشاعرة والكتابة الصحفية إسراء النمر، لأول مرة، ألا تكون على نفس قدر ما قرأته لها، ولكن ما حدث كان العكس، فهي فاقت ما توقعت.تحدثنا بضع ساعات مرت سريعًا، كنتُ أرى قصيدة ترقص بيننا على المنضدة بينما نتحدث. لم أشرد منها ولم تفعل كما أعتقد، كان حديثًا دسمًا، وقررت ألا أسجل حوارنا، وأن أكون مثلها، كالإسفنجة التي تتشرب الأشياء، حتى تمتلئ وتثقل، وهو ما عبرت عنه جليًا في قصيدة "العالقون بجسدي" وأيضًا في "شق طويل" والتي تقول فيها:وسط صدريشق طويلشق مفتوحكأنه حفرةأو هاويةأداريه دائمابجلد شفافوتكمل في مقطع آخر:كلما مر أحدٌمن أمامهوقع فيهومن هم هؤلاء الآحاد؟ تجيب:العابرونوالشحاذونوالتائهونما فعلته كان رهاناً كبيراً لشخص مثلي يملك ذاكرة خاملة، لا تحب العمل كثيراً. وإلى جانب هذا كنتُ حائراً.بعد انتهاء اللقاء، عدتُ إلى منزلي، أرحت ظهري، وأخذت أفكر، ماذا يمكن أن أكتب؟ كنت أراها أمامي كبيت في قصيدة، يبني نفسه ليكوِّن نصاً، ثم يقفز ليبني بيتاً آخر، كما أن الحال صعب، لأنك حينما تحاور محاوراً، فأنت أمام اختبار حقيقي، وحينما تكتب عن شاعر، فأنت تبارزه في وطنه الواسع، فما الحال إذا كانت فارسة عظيمة في الميدانين؟!لم أعرف هل أكتب عن الصغيرة ذات الضفائر التي بدأت تمردها في سن مبكرة، فقد قالت لي: "إن أول سلطة أكسرها، هي سلطة أبي؛ لأنه يحبني كثيرًا، ويريد أن أشبهه في كل شيء".في البداية قد تعتقد أننا سنتحدث عن قصة مأساوية بطلها والدها، ولكن الحقيقة ليست كذلك، فإهداء ديوانها الأول "العيون التي غادرت سريعًا" له ولثناء والدتها، التي تعمدت ذكر اسمها كي تذكرها به!حسنًا، هربت منّا المأساة التي اعتقدتُ أنها العقدة التي شكلت عقيدة الكلمة لديها، خصوصًا أنها تناولتها في قصيدة "مسمار أبي" الذي "دق بعنف على رأسها" حتى "انزوت في الركن".ولكن تلك هي إسراء النمر، فلا يمكنك أن تضبطها متلبسة بشيء، رغم أنها تفعل كل شيء بشكل علني وواضح، فهي الصوفية، والصحفية، والشاعرة، والفتاة الجميلة، صاحبة العقل المدهش، التي تجيد العزف، فهي "لا تكتب سيرتها الذاتية في الشعر" كما تقول، وتختار ما تنشره، لأن هناك قصائد تخصها وحدها، الأمر الذي سيوقعك في حيرة، لأنك ستظن بعد قراءة الديوان أنك أمسكت بها، في حين أنها التي أمسكت بك.تكتب إسراء النمر الشعر منذ عشر سنوات، لكنها لم تكن تجرؤ أن تنشره، أو أن تعلن عن كونها شاعرة، لأنها تسأل نفسها دائماً: "هل ما كتبته يستحق فعلًا؟"، بجانب أنها لم تكن تتمنى أن يعرفها أحد، فأسوأ شيء- كما تعتقد- أن يُعيرك العالم اهتمامًا.شخص في موهبتها، كان يفترض أن صدر له عدة دواوين، ولكنها مقتصدة جدًا فيما تنشر، "فالشعر يؤذيه النور" كما أنه مثل "نبتة خضراء في صحراء قاحلة".لكل منا مناطق قوة ينطلق منها، ركائز أجاب قبلها عن سؤال "من أنا.. هل لي صوت خاص؟" ولهذا حكاية، فحين كانت تقرأ رواية العطر للكاتب الألماني باتريك زوسكيند قبل خمس سنوات، توقفت في منتصف الرواية، ولم تستطع أن تكملها، لأنها وجدت نفسها تُشبه البطل كثيراً، فهو يستطيع أن يميز أى رائحة ويصنع أفضل الروائح، لكنه حين أراد أن يشم جسده، لم يجد له رائحة خاصة، لم يجد رائحة من الأساس، تقول: "شعرتُ حينها بتهديد كبير، لأنني لا أتمنى أن أكتب شيئاً كُتب من قبل، فليس مهماً أبداً أن يلقى ما أكتبه إعجاب الناس، ولكن المهم ألا يقول أحد إنه قرأ مثل هذا من قبل.. الشعر أشبه كثيراً بالطبخ، فأنت تعرف الوصفة والمقادير، لكن من المستحيل مثلاً أن تصل لنفس طعم طبيخ أمك أو طبيخ أي شخص آخر تحب أن تأكل من يديه، وهو ما نسميه بالنفس".البعض منا قد يكتب حينما تكون لديه فكرة مكتملة تحتاج أن تقفز للخارج، لكنها لا تفعل ذلك، تقول: "الأشياء أو المشاعر الواضحة لا أكتبها، إنما أكتب لأستكمل فكرة ما، لأفسر شعورًا ما، لأعرى جُرحًا أو فضيحة".تركز إسراء على نقطة هامة، وهي أن "الشعر يكتب بالقلب وليس بالعقل"، إذ ترى أنه إذا فكرت قبل أن تكتب، ستكتب ربما نصاً منضبطاً، وجيداً، لكن لن يعلق في أذهان الناس.عنوان الديوان "العيون التي غادرت سريعا" يعبر عن فلسفتها، فهي تعتقد أن "كل شيء يزول"، وأن "المغادرة متبادلة"، فسألتها: هل يعنى هذا أن من يحبك سيكون مهدداً لأنك قد تغادرينه في أي لحظة؟ فردت: "مستحيل.. لأنني لا أبادر بالمغادرة، إلا إذا اكتشفت خيانة ما، أو كذبة".وهو ما عبرت عنه في قصيدة 'شق طويل' حين قالت:لم أعد قادرةعلى غسل وجهيلأنني كلما مررت بأصابعي عليهأرتعشوأتذكر ناس هذا الوجهالذين غادروهما حدث بعد ذلك كان مدهشًا، فأثناء جلستنا وتطرقنا لفكرة "التخلي" تأملت نظارتها التي كانت تنصت لنا من زاوية على المنضدة، وأخبرتني أنها تملكها منذ ست سنوات، وأنها تحبها جدًا، وفي اليوم التالي، كتبت على حسابها الشخصي على "فيسبوك" إن نظارتها انكسرت نصفين. انكسرت بلا رجعة.فكرت في الأمر، ربما نظارتها توجه لها رسالة.. ربما هي تختبرها، هل ستترك إسراء نظارتها أم ستحاول إعادة إصلاحها؟!انتقلنا بالزمان والمكان ووقفنا على مضمار الحب، واخترت وصف "مضمار" لأنها ترى أن الحياة سريعة جدًا، كما ورد في عنوان ديوانها، ومسألة الحب عندها شيء خاص، وهو من الأشياء التي لا تستطيع أن تعرفها، فسألتها: "وما الطريق إلى قلبك؟"، فردت: "لا أعرف حقًا". ولكن ما فهمته من حديثنا أنها تنتظر غزوًا مفاجئًا.قد يعتقد البعض أنها شاعرة، متحررة، لا تريد قيودًا، وبالتالي لن تتزوج، ولكن الأمر عكس ذلك، فهي تحلم أن تكون أمًا، وترى أن أعظم شيء من الممكن أن تفعله هو أن تصنع إنسانًا سويًا."لا يوجد شخص عادي.. ولكن هناك من استسلم للعادية"، تقول إسراء، التي ترى أن جميعنا أصحاب رسالة، فلا أحد بلا دور، ولا أحد أتى عبثًا. كما ترى أن ليس هناك حرية، أو بمعنى أدق حرية مكتملة، وتغضب كثيرًا من المتثاقفين الذين يعتقدون أنها ما دمت محجبة، لن تستطيع أن تكون حرة فيما تفعله، أو أن تكتب شيئاً فارقاً، لأن القارئ ليس لديه عندها سوى النص، النص فقط.السعادة بالنسبة لها مثل نقطة زيت في وعاء ممتلئ بالماء، فالله خلق الإنسان في كبد، وبالتالي هي شيء عابر، وزئبقي، ولا يعني هذا أنك أمام شخص أصابت عقله وروحه لوثة الاكتئاب، وإنما شخص يعرف أن لكل شيء قدر، وأن السعادة ليست صاحبة نصيب الأسد، خصوصاً أن الفن ينبع دائماً من الألم.في نهاية ديوانها تقول:لن أوصيبأن تفتح الشرفات حين أموتأو تحرق قصائديولن أسمح لأحد أن يقترب من جسديلديّ من الطير ما يكفي