«المخرب الأكبر».. الباز: شومان صاحب خطاب رجعي يدمر الشباب

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، صعود الداعية حازم شومان للمنابر، وبثه لأفكار رجعية في عقول الشباب المصري، لافتًا إلى أن شومان هو واحد من المخربين الكبار للعقول المصرية.وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن شومان يخطب الجمعة ويلقي الدروس في عدد من المساجد في المنصورة، ومنها مسجد الصديق، والجمعية الشرعية، والبدر، مشيرًا إلى أنه يتكسب من إظهار المجتمع على أنه فاسد وهو المسئول عن هدايته وإصلاحه.وتساءل الباز: "هل هذا الرجل معه تصريح بالخطابة من وزارة الأوقاف؟"، موضحًا أن هذا الرجل يخرب عقول الشباب، ويردد خطابًا رجعيًا.