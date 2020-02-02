خاص| نصوص من كتاب يوسف القعيد عن جمال حمدان

















وكأن الأقدار قررت، أخيرًا، أن تنصف المفكر العظيم جمال حمدان بعد سنوات طويلة من وفاته.مرة بإعادة نشر تراثه، لا سيما درة التاج «موسوعة شخصية مصر»، وأخرى باختياره شخصية العام ضمن فعاليات الدورة الـ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وها هم الأصدقاء يوفون بالدين للراحل الكبير.تحت عنوان «عاشق المستحيل.. جمال حمدان قال لى»، يثرى الكاتب والروائى الكبير يوسف القعيد المكتبتين المصرية والعربية، بكتاب بالغ الأهمية عن المفكر الراحل، يصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.فى هذا الكتاب- الذى أهداه إلى ذكرى نجيب محفوظ وفاتن حمامة ومحمد حسنين هيكل: «كتابى عن عاشق مصركم ومصرنا ومصرهم، من جعل الجغرافيا تعانق التاريخ، والمكان يظلل الزمان»- يعيد يوسف القعيد اكتشاف جمال حمدان من جديد، ويكشف عن وجه لا يعرفه كثيرون عن الراحل العظيم، وينشر، لأول مرة، أحاديث دارت بينهما وجاء وقت ظهورها للنور. أما لماذا الآن؟ فهى الأمنية التى يحلم بها الصديق الوفى، بأن يعاد التحقيق فى الوفاة الغامضة لجمال حمدان، وليوسف القعيد موقفه الخاص من هذه القضية، فهو يجزم بأنها وفاة مدبرة من صنع الموساد الإسرائيلى.«الدستور» تحتفى بهذا الإصدار المهم بنشره فصول منه، فتعالوا معًا نقرأ بعضًا من سيرة مفكرنا الكبير.