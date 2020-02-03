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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد أن فرضته مصر.. كل ما تريد معرفته عن الحجر الصحى

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:43 ص
الحجر الصحى
الحجر الصحى
أشرف الزملوط
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انتشر الوباء العالمي فيروس كورونا الجديد من الصين؛ لينطلق بعدها وينتقل في عدة مدن على مستوى العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ؛ نظرًا لازدياد الحالات المصابة بالفيروس القاتل، فيما قررت مصر اتباع الحجر الصحي على كل العائدين من الخارج؛ كي لا ينتشر هذا المرض القاتل في مصر.

يعرف «الحجر الصحي» بأنه منع اختلاط مرضى الأمراض المعدية بالأصحاء؛ لمنع انتشار أي مرض معدي، حيث إنه إذا تم التأكد من إصابة أحد أفراد المجموعة كالمهاجرين والمسافرين والحجاج بهذا المرض المعدي، عزلت المجموعة كلها، ومنع اتصالها بالناس، ولابد أن يستمر الحجر مدة حضانة المرض، فعلى سبيل المثال تبلغ مدة الحجر الصحي لفيروس كورونا الجديد 14 يومًا، وهي مدة حضانة المرض.

وطبقًا لما نشره موقع وزارة الصحة، فإن مفهوم الحجر الصحي يطبق على نطاق واسع، فقد يبدأ بإلزام الأفراد المصابين والمشتبه بإصابتهم بعدوى مرضية بالبقاء في منازلهم أو قد يتم على مستوى إقليمي كحجر مناطق معينة وعدم مغادرتها؛ تجنبًا لانتشار العدوى بشكل أكبر.

أما العزل الصحي فيطبق على مجموعة تحتوي على عدد أقل من الأفراد المصابين فقط بعد التأكد من إصابتهم وظهور أعراض المرض عليهم، حيث يعزلون عن التواصل مع الآخرين، وفي كلتا الحالتين يخضع المرضى للمراقبة والعناية الصحية من قبل فريق طبي متخصص بعلاج الأوبئة والسيطرة عليه.

وتعد «الكوليرا، السل، الطاعون، التيفود، الجذام» من الفيروسات المعدية مثل فيروس «إنفلونزا الطيور» وفيروس «إنفلونزا الخنازير» وفيروس «الجمرة الخبيثة»، وفيروس «الكبد الوبائي»، و«إيبولا» و«SARS» والتي من أهم الأمراض التي نلجأ للحَجْر الصحي في حال انتشارها، حيث إنها سريعة الانتشار بحسب خطورتها وطرق العدوى تحدث عن طريق التنفس أو تلوث الماء أو تلوث أو نقل سوائل الجسم أو التلامس مع الأسطح المصابة، وتنتهي مدة الحجر بعد انقضاء فترة الحضانة وتختلف المدة من مرض لآخر ولا تتعدى 40 يومًا.

وعند الإعلان عن الحجر الصحي في منطقة ما لا يعني أن جميع من فيها قد أُصيبوا بالمرض؛ لذلك يجب أخذ الحيطة للتقليل من فرص الإصابة، حيث أوضحت وزارة الصحة عدة طرق للتعامل مع هذه الأمراض عند انتشارها وإعلان الحَجْر الصحي ومن أهمها:
- ارتداء وسائل الحماية المناسبة لمنع التقاط مسببات المرض مثل الكمامة والقفازات الطبية في حالات التلامس مع الأسطح الملوثة.
- الحرص على تعقيم الأدوات الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين خصوصًا في بيئة العمل أو التجمعات الكثيفة والمدارس والمراكز الصحية.
- تفادي الاتصال المباشر مع الآخرين جسديًا كالمصافحة والتي تزيد من فرص انتقال العدوى في حال كان المرض ينتقل عن طريق التنفس.
- تناول معززات المناعة الطبيعية كالخضار والفواكه والابتعاد عن تناول اللحوم إذا كان من الممكن انتقال العدوى عن طريقها مثل لحوم الطيور في حالة انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.
- مراجعة الطبيب بشكل فوري عند ظهور أي من أعراض المرض والحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

وهناك حالات أخرى تستلزم العزل الطب، ففي حالات خاصة عند بعض الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة في الجسم مثل مرضى السرطان ومرضى الإيدز والمرضى الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة بعد إجراء عملية زراعة لأحد الأعضاء أو أي إجراء صحي حساس مثل حالات جراحة العين، بحيث يسهل التقاط أي مسبب مرضي ويكون لتأثيره أضرار صحية، فيتم عزلهم وقائيًا لتجنب أي مضاعفات تؤخر تعافيهم.

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