محكمة ألمانية تلغي حظر دخول طالبة إلى مدرستها بالنقاب

هدد تيس رابه، وزير التعليم في ولاية هامبورج الألمانية، بتغيير قانون المدارس إذا لزم الأمر لمنع تنفيذ حكم أصدرته المحكمة الإدارية، برفض منع طالبة من دخول مدرستها بالنقاب.وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد:" لن نتأخر في تعديل قانون المدارس إذا لزم الأمر، حتى وإن كانت ليست هناك ضرورة لذلك في الوقت الراهن وفقا لرؤيتنا القانونية".ووفقا لتقرير لصحيفة "هامبورجر إبندبلات"، الألمانية المحلية، كانت المحكمة الإدارية أصدرت حكما مستعجلا يقضي بعدم جواز منع الطالبة 16 عاما من الدخول إلى مدرستها المهنية بالنقاب.أوضح رابه:" بغض النظر عما تنص عليه أي ثقافة أو دين: فكل واحد أو واحدة يجب أن يكون مكشوف الوجه في المدرسة، وسنفعل كل ما في وسعنا حتى نضمن بقاء هذا الأمر في المستقبل".وقال رابه: إن النقاب غير مسموح به وفقا للسلطة المسئولة عن المدارس "لأن العمليات التعليمية تستند إلى التواصل بين المعلمين والمتعلمين وكذلك بين المتعلمين وبعضهم بعضا، ولا يتم هذا الأمر إلا بالتواصل عن طريق تعبيرات الوجه والإيماءات".وأعرب رابه،عن أسفه حيال عدم اتباع المحكمة للرأي القانوني للسلطة المسئولة عن المدارس وحيال إلغاء المحكمة حظر النقاب.