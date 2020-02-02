مرتزقة أردوغان في ليبيا يهربون إلى أوروبا (فيديو)

يعاني المرتزقة السوريين الذين يرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أروغان إلى ليبيا، من نزيف الخسائر إما القتل على يد الجيش الوطني الليبي أو الفرار إلى أوروبا، وذلك مع إصرار أردوغان على دعم حكومة طرابلس وميليشياتها.

هذا ونقلت آلاف المرتزقة إلى طرابلس خلال الأيام الماضية، فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد المرتزقة ارتفع إلى 4700، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

وقال المرصد السوري في بيانه: إن "72 مسلحًا من مرتزقة تركيا قتلوا في طرابلس، بينما هرب 64 منهم إلى أوروبا"، وكشف عن تجنيد المئات داخل المعسكرات التركية في معسكرات عفرين وشمال شرق سوريا؛ لتلقي التدريب والنقل إلى طرابلس لدعم الميليشيات المتطرفة.

ووصل عدد المرتزقة إلى نحو 1800 مجند، يتبعون فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند.



