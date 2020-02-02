القبض على قاتل صديقه بسبب «البلاي ستيشن» في دار السلام

طعن عاطل صديقه بسلاح أبيض "مطواه" في مشاجرة بينهما بدار السلام، وتم القبض على المتهم، ويجري رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفي فى الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين شخصين نتج عنها قتيل نقل للمستشفى، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة حول الواقعة للكشف عن ملابساتها.وأوضحت تحريات المباحث أن المشاجرة كانت بسبب الخلاف علي لعبة "بلاي ستيشن" بين القاتل والضحية.تم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وأمر بتحرير محضر بالواقعه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.