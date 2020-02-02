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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دول مجموعة السبع تناقش ردًا مشتركًا بمواجهة «كورونا»

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تناقش دول مجموعة السبع الرد بشكل مشترك على انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أفاد وزير الصحة الألماني ينز سباهن الأحد.

وقال الوزير: إنه تحادث هاتفيا مع نظيره الأميركي اليكس عازار:"واتفقنا على وجوب اجراء مكالمة جماعية، يناقش خلالها وزراء الصحة في دول مجموعة السبعة هذه المسألة بهدف مواجهتها معًا، ولا جدوى من اتخاذ كل بلد قرارات منفردة".

وتضم مجموعة السبع، كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

أغلقت الصين، الأحد، مدينة أخرى كبيرة بعيدة عن مركز انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس الى 304، كما تم الابلاغ عن اول وفاة بالمرض خارج الصين في الفيليبين.

ومنذ ظهوره في ووهان في وقت لاحق من العام الماضي، أصاب المرض نحو 14500 شخص في أنحاء الصين ووصل إلى 24 بلدًا.

وحظرت كل من الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا واسرائيل دخول الاجانب الذين زاروا الصين مؤخرا، كما حذرت مواطنيها من السفر الى الصين.

واغلقت منغوليا وروسيا ونيبال حدودها البرية.

وارتفع عدد الدول التي ابلغت عن إصابات بالفيروس إلى 24، بعد أن أكدت بريطانيا وروسيا والسويد أولى الإصابات.

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