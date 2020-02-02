أمريكا ترسل ثاني طائرة إجلاء لمدينة ووهان الصينية

أرسلت السلطات الأمريكية، الأحد، طائرة إجلاء ثانية إلى مدينة "ووهان" لنقل الرعايا الأمريكيين خارج بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشار خطاب السفارة الأمريكية في العاصمة بكين الموجه للمواطنين الأمريكيين، الذين لا يزالوا في المدينة الصينية بوسط الصين، أنه يجب أن تكون الطائرة مستعدة لمغادرة البلاد غدًا الإثنين.أشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه قد يتم إرسال طائرات إجلاء إضافية نظرًا لمطالب المواطنين الأمريكيين المتزايدة والمستمرة في "ووهان"، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد أعدادهم بعد، وأن حركة الإجلاء المقبلة قد لا تكون الأخيرة.ويسبّب فيروس كورونا مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).