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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم مسلح يودي بحياة 20 مدنيًا في بوركينا فاسو

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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لقي 20 مدنيًا مصرعهم في هجوم على قرية لامدامول «على بعد 40 كلم من جورجادجي» التابعة لمقاطعة سينو شمال البلاد.

وحسبما أفادت وكالة فرانس برس: فإن مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول ليل السبت إلى الأحد، وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيًا، قتل المهاجمون المدججون بالسلاح على متن الدراجات النارية السكان.

وأكد مصدر أمني آخر لفرانس برس وقوع الهجوم، موضّحًا: أنه جاء بعد تهديد السكان قبل بضعة أيام بوجوب مغادرة القرية.

وأضاف، أن "قوات الدفاع والأمن تعمل ليل نهار لتأمين المنطقة والسكان، لكن من الصعوبة أن يكونوا في كل مكان".

ويأتي الهجوم على المدنيين بعد أسبوع من هجمات مماثلة في شمال البلاد ووسطها. ففي 25 يناير، قتل 39 مدنيا في هجوم على قرية في منطقة تونغوماييل بمقاطعة سوم.

وتشهد بوركينا، المحاذية لمالي والنيجر، هجمات منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل.

وأفادت الأمم المتحدة، أن الهجمات في مالي والنيجر وبوركينا أسفرت عن أربعة آلاف قتيل في 2019، وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع فرار 600 ألف شخص من أعمال العنف.

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