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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:39 م
فرقة الأنفوشي
فرقة الأنفوشي
آلاء حسن
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قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، عرضا فنيا بمدينة السادات على هامش فعاليات الدورة الرياضية التي تنظمها وزارة الإسكان والمرافق سنويا.

وتغنت الفرقة خلاله بباقة متنوعة من الأغنيات بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، منها "أنت عمري" غناء نرمين محمود، و"عيون بهية" غناء عماد محمود، و"مالي" غناء شيرين شاكر، تتابع غنائي للفنان محمد فوزي، تتابع غنائي من الأعمال الوطنية، وختاما "عربية يا أرض فلسطين وأحلي بلاد الدنيا مصر".

وأقام قصر ثقافة برج العرب ورشة عمل أبليك على شكل حصان، قامت خلالها مسئول نادي العلوم بتدريب الأطفال على كيفية تقطيع خشب أبلاكاش وتركيب عدد ٢ لمبة وتوصيلها بدويل وتثبيته على الخشب وتزويده بسلك وفيشه كهرباء، تلى ذلك عرض مسرح عرائس عن النظافة الشخصية، ومن خلاله تم تقديم نصائح للأطفال حول إحترام الكبير والمساعدة في ترتيب المنزل.

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