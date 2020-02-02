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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:39 م
مركز الثقافة
مركز الثقافة
ايهاب مصطفى
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يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، الفيلم الأمريكى "Argo" فى السادسة من مساء الأربعاء بمقر مركز الثقافة السينمائية.

وقال الناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن الفيلم حظى بنجاح كبير على الصعيدين النقدي والتجاري، ونال جائزتى جولدن جلوب عام ٢٠١٢، لأفضل فيلم درامى وأفضل مخرج، ورشح لسبع جوائز أوسكار عام ٢٠١٢ من ضمنها أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية "ألكسندر ديسبلا"، فاز منها بثلاث جوائز، وهى "أفضل فيلم درامى، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل مونتاج".

الفيلم إنتاج عام ٢٠١٢، وهو من إخراج "بن افليك"، والبطولة للفنانين "آلين أركين، جون غودمان، براين كرانستون".

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