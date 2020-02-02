رئيس «القابضة للسياحة»: تطوير 12 فندقًا بـ741.4 مليون جنيه (حوار)

■ ما معدل إنجاز مشروعات تطوير فنادق الشركة؟

■ ماذا تم فى هذه المشروعات فى ٢٠١٩ بشىء من التفصيل؟

■ ماذا عن أعمال التطوير الجارية حاليًا فى فنادق الشركة الأخرى؟

■ إلى أى مدى وصلت مفاوضات الشركة فى ملف فندق «شبرد»؟

■.. وفندق «كونتيننتال» التاريخى؟

■ ما موقف أرض «رأس جميلة» بشرم الشيخ؟

■ كيف ستتعاملون مع الفنادق المقرر ضمها لـ«صندوق مصر السيادى»؟

■ ما مطالبكم لدعم مناخ الاستثمار السياحى والفندقى؟

■ ما رأيك فى مبادرة البنك المركزى لمضاعفة التمويل المخصص للقطاع السياحى؟

■ ماذا عن تطوير شركات التجارة التابعة لـ«القابضة للسياحة والفنادق»؟

■ كيف ترون الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص؟ وما خطتكم لمضاعفة الإيرادات والأرباح؟

كشفت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن عمل الشركة على تطوير ١٢ فندقًا تابعًا لها ولشركاتها بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٧٤١.٤ مليون جنيه، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير ٩٠٪ من هذه الفنادق بالفعل. وتحدثت رئيس «القابضة للسياحة والفنادق»، فى حوارها مع «الدستور»، عن الموقف التنفيذى لتطوير عدد من هذه الفنادق، والافتتاحات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، متطرقة فى الوقت ذاته إلى موقف شركات التجارة التابعة للشركة.- طورت الشركة ٩٠٪ من الفنادق التابعة لها، خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما استغلت الفترة التى شهدت ركودًا سياحيًا فى إجراء عمليات تطوير شاملة فى هذه الفنادق بنظام عقود الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة فى القطاع السياحى.وفى هذا الإطار وضعنا لكل فندق خطة تطوير منفردة، والفترة الماضية والمقبلة شهدت وستشهد تطوير ١٢ فندقًا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٧٤١.٤ مليون جنيه، من بينها: «ماريوت» و«مينا هاوس» و«ونتر بالاس» و«شبرد» و«سيسيل» و«شتايجنبرجر»، و«سويس إن العريش» و«كوزموبوليتان» و«المعاهد الفندقية»، و«مريديان دهب».- شهد ٢٠١٩ افتتاح فندق «شتايجنبرجر اللسان» فى مدينة «رأس البر» بدمياط، فى موقع فريد عند ملتقى نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد انتهاء الشركة من أعمال إنشاء الفندق وتجهيزه بمستوى ٥ نجوم، لينافس الفنادق العالمية، وذلك بطاقة ١٤٢ غرفة و١٦ جناحًا وحمام سباحة، وقاعتين بسعة ٧٠٠ فرد لكل منهما، بجانب تطوير منطقة شاطئية لخدمة نزلاء الفندق، تحت إدارة شركة الإدارة العالمية «شتايجنبرجر» الألمانية.وشهد العام كذلك تنفيذ أعمال تطوير فندق «شتايجنبرجر سيسل» فى الإسكندرية، بتكلفة حوالى ٤٠ مليون جنيه، وهو تحت إدارة نفس الشركة الألمانية. كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بتطوير قصر فندق «مينا هاوس»، الذى يحظى بأهمية خاصة، لأنه يمثل قيمة تاريخية يجب الحفاظ عليها وتعظيم العائد منه، ولم يجر تطويره منذ فترة بعيدة، ويراجع مجلس إدارة الشركة حاليًا دراسات التطوير الذى سيتم تحت علامة «جى دبليو ماريوت»، علمًا بأنه سبق تطوير غرف الـ«مينا جاردن»، بطاقة فندقية ٣٦٠ غرفة و٣ أجنحة ملاصقة للقصر، بتكلفة استثمارية ٥٠٠ مليون جنيه.ووقعت الشركة عقد مشاركة على أرض «السلطانة ملك» فى الأقصر المملوكة للشركة، مع شركة «العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية»، لبناء وتشغيل فندق ٥ نجوم على الأرض، مع حصول شركتنا على ٦٪ من إجمالى إيرادات تشغيل الفندق مع حد أدنى مضمون سنويًا.ووقعت الشركة عقدًا لتطوير وإقامة منتجع سياحى متكامل فى مدينة مرسى علم، مع إنشاء شركة متخصصة لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية تستهدف إدارة الفنادق ذات النجمتين والثلاث والأربع نجوم، وتجرى المفاوضات حاليًا مع عدد من الوزارات لتوقيع عقود لإدارة الفنادق التابعة لها، وأقرب هذه الوزارات حاليًا «الشباب والرياضة».كما أقامت شركة «مصر للصوت والضوء»، التابعة للشركة القابضة، حفلات موسيقية عالمية، منها حفل الفنان العالمى «يانى» تحت سفح الأهرامات.- لدينا خطة لتطوير فندق «ونتر بالاس» فى الأقصر، للحفاظ عليه كأثر تاريخى مهم مملوك للدولة، وكفندق عريق يجب حمايته وتأمينه، خاصة أنه شهد أحداثًا مهمة، واستقبال العديد من الملوك والرؤساء والشخصيات العالمية، بتكلفة ٥٩٠ مليون جنيه، وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة الأجنحة والواجهات، واستغلال المناطق المحيطة به كافة. الأمر نفسه ينطبق على فندق «سفير» فى مدينة دهب، الذى وضعت لأعمال تطويره ميزانية تبلغ ١١٠ ملايين جنيه، ومن المتوقع افتتاحه فى الربع الثانى من العام الجارى. وتجرى كذلك أعمال تطوير منتجع قرية «مجاويش» بالغردقة، بعد توقيع عقد مشاركة عقارية بين شركتى «مصر للسياحة»، و«وادى دجلة» صاحبة العرض الأفضل، وتتضمن هذه الأعمال تطوير الغرف والبنية التحتية والمطاعم وحمام السباحة والمطابخ، وإقامة إسكان سياحى وتجارى وترفيهى ونادٍ على الأرض الفضاء البالغة مساحتها ٣٧٥ ألف متر مربع.- توصلت شركة «إيجوث» ومجموعة «الشريف» القابضة السعودية إلى اتفاق لتطوير وإدارة الفندق لمدة ٣٥ عامًا، بطاقة فندقية ٣١٦ غرفة فندقية ٥ نجوم، بتكلفة استثمارية حوالى مليار و٤٠٠ مليون جنيه، يتحملها المستثمر، ويستغرق التطوير من ٣٦ إلى ٤٠ شهرًا.- قررنا هدم الفندق مع الاحتفاظ بالواجهة التى تطل على شارع عدلى، لإنشاء مشروع فندقى إدارى تجارى على الأرض بمساحة ١١ ألف متر مربع، وذلك بطاقة فندقية ٢٤٦ غرفة و٢٣ جناحًا و٨ قاعات مستوى «٤ نجوم»، ومساحات تجارية حوالى ٣٠ ألف متر مربع، ومساحات إدارية ٣٢٠٠ متر مربع، وجراج طابقين يسع ٥٨٠ سيارة.- جرى الاتفاق على المشاركة بين شركتى «إيماك العقبة» و«المنتزه للاستثمار والتطوير العقارى» فى الأرض المملوكة للشركتين بشرم الشيخ، بهدف الوصول إلى أفضل السبل الاستثمارية للاستفادة منها.ومن المقرر تشكيل لجنة رباعية وفقًا لقانون هيئة الاستثمار لتقييم كامل مساحة الأرض، مع توضيح القيمة الفعلية لكل قطعة مملوكة للشركتين، ثم طرح الأرض للمستثمرين والحصول على عروضهم، وعرضها على وزراء الطيران المدنى وقطاع الأعمال العام والسياحة، كما سيتم إعلام جميع سفارات جمهورية مصر العربية فى الخارج، ومن خلال مشاركة هيئة الاستثمار، للترويج للأرض بين جميع المستثمرين فى الداخل والخارج.- تدخل «القابضة للسياحة والفنادق» بأصولها كـ«حصة عينية» فى الصندوق السيادى.- أقترح تدشين حملة قومية للتوعية السياحية، لتحسين أسلوب معاملة الضيف السائح وتكريمه وتوفير سبل الراحة له، والحفاظ على ثروات مصر التاريخية والبيئية، والاهتمام بنظافة ونظام الشارع المصرى.وينبغى إطلاق هذه الحملة عبر جميع أجهزة الإعلام، وأن تصل للمدارس والجامعات، وتقوم على نشر فكرة أن السائح ضيف كريم واجب احترامه، وتوجيه الكلمات المناسبة له طوال مدة إقامته فى مصر، لضمان سفره بذكريات رائعة. ويجب بحث جميع السبل لتشجيع الاستثمار السياحى، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين فى هذا المجال، بهدف تحقيق التنمية السياحية المنشودة، وعلى رأسها تدريب وتأهيل العامل البشرى، بجانب الأخذ بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وهو ما نعمل عليه وسيتجسد فى إطلاق «تطبيق موبايل» للترويج للمقاصد السياحية، فى النصف الأول من العام الجارى.- مبادرة البنك المركزى بمضاعفة تمويل القطاع السياحى من ٥ مليارات جنيه إلى ٥٠ مليارًا، كقروض بشروط ميسرة، خطوة مهمة للغاية ودفعة قوية للفنادق، وحل فورى لإنقاذ «المتعثرين» فى قطاع السياحة، وسيكون لها مردود إيجابى قوى على القطاع فى ظل التحديات التى تواجهه منذ ٢٠١١، لأنها تساعد فى إحلال وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية.- نجحنا فى دمج شركة الأزياء الحديثة «بنزايون» فى شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو»، ما أسهم فى تحقيق أرباح للشركة الجديدة تبلغ ٢٨.١ مليون جنيه، مقابل ٧.٦ مليون جنيه قبل الدمج. كما تم دمج شركة «صيدناوى» فى شركة «بيع المصنوعات بالقيمة الدفترية»، ما أسهم فى تحقيق أرباح تبلغ ٧ ملايين جنيه، مقابل ٣.٣ مليون جنيه، وتحول «صيدناوى» من تحقيق خسائر لعدة سنوات إلى تحقيق أرباح، كما أن الشركتين أصبحتا أكثر استقرارًا، إداريًا وماليًا.- مستمرون فى المشاركة مع القطاع الخاص، سواء فى إدارة الأصول المملوكة لشركات السياحة والفندقة، أو فروع شركات التجارة الداخلية. وخطة الشركة فى ٢٠٢٠ قائمة بشكل عام على التوسع فى هذه الشراكة، بجانب الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، والانتهاء من تطوير الفنادق بالتعاون مع مستثمرين، وعرض إدارتها على شركات الإدارة العالمية ذات الخبرة الكبيرة.وأشير هنا إلى أن صافى ربح «القابضة» وشركاتها التابعة، خلال الفترة من ١ يوليو لـ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ بلغ ٣٥٧ مليون جنيه، مقابل ٣٢٣ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة ٣٤ مليون جنيه، ونجحت الشركات التابعة فى تحسين الإيرادات والأرباح، وأصبحت جميعًا «رابحة» فى العام المالى الماضى لأول مرة، ولن نبيع أيًا من أصول «القابضة» أو شركاتها التابعة.