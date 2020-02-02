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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة طبية مجانية بقرية الراشدة في الوادي الجديد

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:29 م
قافلة طبية
قافلة طبية
محمد علي مهدي
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نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مساء اليوم الأحد، قافلة طبية ليلية مجانية في محافظة الوادي الجديد، بقرية الراشدة بمركز الداخلة برعاية وإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة.

وأكد محمد على عبدالغني، أمين الحزب بمركز الداخلة، تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الراشدة، في 3 تخصصات طبية هي الباطنة وأنف وأذن وحنجرة والأسنان، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ68 مواطنًا من أبناء القرية، بالتعاون مع الدكتور ممدوح عبدالمولى، أخصائي أمراض باطنية، الدكتورة إيمان محمود حسن، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، الدكتورة الشيماء يحيي سنوسي، أخصائي أسنان.

وأضاف محمد، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز الداخلة، في إطار حرص الحزب على التواصل الجماهيري وتقديم الخدمات خاصة للأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين.

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