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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وسام عطية
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين اليوم الأحد.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قولها إن مركز الزلزال كان على بعد 17 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة تشاو تشين، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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