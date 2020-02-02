زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين اليوم الأحد.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قولها إن مركز الزلزال كان على بعد 17 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة تشاو تشين، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.