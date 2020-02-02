الحكومة: نقل المصريين من الصين وعلاج المصابين على نفقة الدولة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محمد البدري السفير المصري في الصين بذل جهودًا كبيرة لنقل المصريين من مدينة ووهان الصينية، المفروض عليها حظر تجوال لانتشار فيروس كورونا بها.وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة توفر وسائل نقل للمصريين في الصين حتى المطار ومنه العودة لمصر دون أن يدفعوا أي نفقات، هذا إلى جانب وسائل إعاشة كاملة بعد العودة لمدة 14 يومًا، وهذا بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.وتابع أن مصر كانت من أول 10 دول فتحت باب العودة الطواعية لمواطنيها في الصين على نفقة الدولة، وأن هناك سيارات إسعاف ذاتية التطهير تنتظر المواطنين القادمين من الصين في المطار لنقلهم إلى معسكر طبي مجهز بأدوات النظافة ووسائل العلاج والإعاشة لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى أن أي أمراض سيتم اكتشافها لدى القادمين من الصين سيتم علاجها على نفقة الدولة.وأوضح أنه سيتم توفير أقصى درجات الرعاية لمدة 14 يومًا للسيدات الحوامل القادمات من الصين وكل من تعامل معهن من المضيفات والسائقين.