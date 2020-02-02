رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحكومة: نقل المصريين من الصين وعلاج المصابين على نفقة الدولة

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سناء إسماعيل
طباعة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محمد البدري السفير المصري في الصين بذل جهودًا كبيرة لنقل المصريين من مدينة ووهان الصينية، المفروض عليها حظر تجوال لانتشار فيروس كورونا بها.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة توفر وسائل نقل للمصريين في الصين حتى المطار ومنه العودة لمصر دون أن يدفعوا أي نفقات، هذا إلى جانب وسائل إعاشة كاملة بعد العودة لمدة 14 يومًا، وهذا بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

وتابع أن مصر كانت من أول 10 دول فتحت باب العودة الطواعية لمواطنيها في الصين على نفقة الدولة، وأن هناك سيارات إسعاف ذاتية التطهير تنتظر المواطنين القادمين من الصين في المطار لنقلهم إلى معسكر طبي مجهز بأدوات النظافة ووسائل العلاج والإعاشة لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى أن أي أمراض سيتم اكتشافها لدى القادمين من الصين سيتم علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح أنه سيتم توفير أقصى درجات الرعاية لمدة 14 يومًا للسيدات الحوامل القادمات من الصين وكل من تعامل معهن من المضيفات والسائقين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المصريين الراغبين فى العودة من ووهان

«الصحة»: غرفة أزمات لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين

«الوزراء»: عودة المصريين من ووهان الصينية على نفقة الدولة

تركيا تسلِّم حكومة الوفاق الليبية منظومة دفاع جوي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث الخارجية يكشف تفاصيل عودة المصريين من الصين

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة شخصين في هجوم إرهابي بلندن والشرطة تقتل المنفذ

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز: تدين المصريين يظهر في الحضارة الفرعونية

منذ حوالي 5 ساعات

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

احصل على نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول بالاسم

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة