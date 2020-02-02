سر الأنف المكسور.. علماء: أسباب دينية وسياسية وراء تشويه تماثيل الفراعنة

«من الذى كسر الأنف؟».. سؤال لم يقف عند تمثال أبى الهول فقط، بل امتد إلى قطع أثرية كثيرة تعود إلى مصر القديمة، واختلفت إجابات الباحثين، فالبعض رأى أن الأسباب سياسية، بينما رأى آخرون أنها دينية.

تجدد السؤال مرة أخرى حين عرض متحف «كومر» الأمريكى، فى فلوريدا، أكثر من ١٢٠٠ قطعة أثرية تخص مصر القديمة، تحت عنوان «القوة الضاربة: أيقونات فى مصر القديمة»، وهو عرض متحفى ينظمه متحف بروكلين بالتعاون مع مؤسسة «بوليتزر» للفنون.

يبدأ العرض الخاص لـ«القوة الضاربة: أيقونات فى مصر القديمة» غدًا وحتى ٢٦ أبريل المقبل، فيما كانت السمة الغالبة على القطع المصرية الأنوف المكسورة، الأمر الذى جعل الكثير من خبراء الآثار العالميين يتساءلون عن السر.

وفى محاولة للبحث عن إجابة، نقلت صحيفة «فلوريدا تايمز» الأمريكية، تصريحات هولى كريس، أمينة متحف كومر، التى قالت: «نتلقى فى الكثير من الأحيان سؤالًا من زوار المتحف: لماذا فُقدت الأنوف من تلك القطع المصرية؟»، مضيفة أن هذا السؤال يبدو أنه سيستمر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدة المعرض.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن الخبراء يتساءلون: هل تدمير الأنوف مقصود؟ وهل هو لأسباب دينية أم سياسية؟

وقال آدم ليفين، مدير متحف كومر، الذى سيلقى سلسلة من المحاضرات مع بداية العرض الخاص بالمتحف، إن السياسة ربما تقف وراء هذه الأفعال، لأن هناك ملوكًا مصريين قدماء كانوا يفضلون محو آثار من سبقهم من ملوك، وقد يكون ذلك سعيًا لتدمير شخصيات غير محبوبة.

وأضاف «ليفين»: «المتحف، من خلال العرض الجديد، يلقى الضوء على كيفية تعامل المجتمعات القديمة مع قضايا سياسية مماثلة، إذ يتعلق عرض (القوة الضاربة) بالحكام المصريين مثل حتشبسوت، التى حكمت من ١٤٧٨ إلى ١٤٥٨ قبل الميلاد، وإخناتون، الذى حكم من ١٣٥٣ إلى ١٣٣٦ قبل الميلاد».

وذكر «ليفين» أن حتشبسوت صعدت إلى العرش عند وفاة تحتمس الثانى، وحكمت بالاشتراك مع تحتمس الثالث، ابن تحتمس الثانى من امرأة مختلفة، وبعد وفاة الملكة بذل تحتمس الثالث وابنه أمنحتب الثانى جهودًا كبيرة لإزالة اسم حتشبسوت من السجلات الرسمية، وهدم تماثيلها، والدليل أن أغلبها محطم أو مشوّه.

وقال: «هناك أسباب دينية لكسر الأنوف أيضًا، ومن القطع التى يتجلى فيها ذلك قطع إخناتون، الذى كان اسمه أمنحتب الرابع حتى السنة الخامسة من حكمه، قبل أن يقرر التخلى عن آلهة أجداده والإيمان بإله واحد، وكان ذلك صعبًا على أتباع الإله آمون، إذ دمر إخناتون معابد آمون وقطع الموارد عن الكهنة، ولم تكن الجهود التى بذلها لتعزيز التوحيد مقبولة على نطاق واسع، ولذلك بعد وفاته تم تدمير تماثيله واستُبعد اسمه من قوائم الملوك».

وفى وقت سابق، قال أمين متحف بروكلين، إدوارد بليبيرج، إن السؤال عن سبب كسر الأنوف من أكثر الأسئلة شيوعًا، مشيرًا إلى أن الأسباب سياسية ودينية وشخصية.

وأوضح: «من الأسباب الشخصية كره صاحب التمثال أو المنحوتة، فكان قدماء المصريين يؤمنون بمعتقدات كثيرة، فربما تعرضت تلك القطع للتدمير حتى لا يستطيع صاحب التمثال أن يرتقى إلى العالم الآخر الذى آمنوا به».

وقال: «وفقًا لإيمانهم، لن يستطيع الجزء التالف من التمثال القيام بعمله، وهذا ينعكس على الشخص، ولذلك يقوم المخرّب بكسر الأنف، حيث تتوقف روح التمثال عن التنفس، إمعانًا فى الانتقام».

وأضاف: «المومياوات التى تعرضت لأضرار متعمدة من فترة ما قبل التاريخ، على سبيل المثال، تعزى إلى اعتقاد ثقافى أساسى بأن الإضرار بالأيقونة أو التمثال يضر بالشخص الذى يمثله، وهو ما كان موضحًا من الكتابة الهيروغليفية، إذ إن هناك تعليمات للمحاربين الذين على وشك الدخول فى المعركة تقول: (اصنع دمية شمعية من العدو، ثم دمره)»، مشيرًا إلى أن «هناك سلسلة من النصوص تصف القلق من تلف النحت، سواء تمثالًا أو قطعة أو أيقونة، ويُصدر الفراعنة بانتظام مراسيم بعقوبات مروعة لكل من يجرؤ على كسر تمثال».

وتابع: «تدمير الأنف أسهم فى إعادة كتابة الملوك التاريخ لصالحهم، فعلى مر القرون، غالبًا ما حدث هذا المحو وفقًا لنوع الجنس مثلًا، فقد تم محو إرث اثنتين من الملكات المصريات القويات، وهما حتشبسوت، ونفرتيتى التى ساعدت زوجها إخناتون فى ثورته الدينية».

