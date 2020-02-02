رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكشف عن إصابة حالة ثالثة بكورونا في بريطانيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
طباعة
كشفت تقارير بريطانية عن الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا كان قادمًا إلى مطار دبلن البريطاني على متن رحلة جوية قادمة من روسيا.

وأوضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية، مساء الأحد، أن تقارير أكدت أن راكبًا كان على متن الطائرة القادمة إلى دبلن يُعتقد أنه كان موجودا من قبل في إحدى أكثر المناطق تضررًا في الصين بكورونا ويظهر عليه أعراضًا تشبه الأنفلونزا.

وأشارت الصحيفة إلى أن طواقم طبية ارتدت بدلات واقية وكانت منتظرة وصول رحلة الرجل المصاب التي يعتقد أنها أقلعت من موسكو.

واستقبل الطاقم الطبي الراكب المشتبه في إصابته بجانب ست سيارات إسعاف كانت موجودة حول الطائرة التي حطت في مطار دبلن البريطانية،

وأكدت الصحيفة نقل الراكب إلى مستشفى ماتر وسطت تقارير عن عزله في أحد أجنحة المستشفى.

وأعلن مسؤولون بريطانيون الجمعة عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، في أولى الحالات المؤكدّة في البلاد منذ ظهر الوباء في الصين وبدأ بالانتشار منذ يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبوط طائرة اضطراريًا بسبب رائحة رجل

راكبة صينية تلقي قطعة نقود معدنية بمحرك طائرة "لجلب الحظ"

رئيس "مصر للطيران" يوضح أسباب تغير مسار طائرة دبلن

لهذا السبب.. طائرة مصرية تغير مسار رحلتها إلى أبو ظبي

موضوعات متعلقة

منذ يومين

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ يوم

«من رابعة إلى معرض الكتاب».. شومان داعية الإرهاب يعود من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

منذ يوم

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

احصل على نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول بالاسم

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة