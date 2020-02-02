الكشف عن إصابة حالة ثالثة بكورونا في بريطانيا

كشفت تقارير بريطانية عن الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا كان قادمًا إلى مطار دبلن البريطاني على متن رحلة جوية قادمة من روسيا.وأوضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية، مساء الأحد، أن تقارير أكدت أن راكبًا كان على متن الطائرة القادمة إلى دبلن يُعتقد أنه كان موجودا من قبل في إحدى أكثر المناطق تضررًا في الصين بكورونا ويظهر عليه أعراضًا تشبه الأنفلونزا.وأشارت الصحيفة إلى أن طواقم طبية ارتدت بدلات واقية وكانت منتظرة وصول رحلة الرجل المصاب التي يعتقد أنها أقلعت من موسكو.واستقبل الطاقم الطبي الراكب المشتبه في إصابته بجانب ست سيارات إسعاف كانت موجودة حول الطائرة التي حطت في مطار دبلن البريطانية،وأكدت الصحيفة نقل الراكب إلى مستشفى ماتر وسطت تقارير عن عزله في أحد أجنحة المستشفى.وأعلن مسؤولون بريطانيون الجمعة عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، في أولى الحالات المؤكدّة في البلاد منذ ظهر الوباء في الصين وبدأ بالانتشار منذ يناير الماضي.