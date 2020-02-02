«آخرها خير».. 8 معلومات عن «نوة الكرم» التي تضرب السواحل الشمالية «إنفوجراف»
الأحد 02/فبراير/2020 - 08:21 م
أحمد عاشورطباعة
تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الاستنفار ورفع درجة الاستعداد القصوى قبيل نوة الكرم، وترصد "الدستور" 8 معلومات عن باقي نوة الكرم.
1. تبدأ في يوم 3 فبراير من كل عام
2. مدتها 7 أيام
3. تصاحبها رياح شمالية غربية تصل سرعتها ما بين 28 – 33 عقدة
4. تصاحبها أمطار غزيرة
5. يصل ارتفاع الأمواج خلالها من 1.3 حتى 2.2 متر
6. ويصل وضوح الرؤية من 6 إلى 8 كيلومتر
7. تتوقف خلالها مهنة الصيد
8. سميت بهذا الاسم: لكرم الأمطار بها وتوافر الأسماك بعد انتهائها
وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والتنفيذيين بشركة الصرف الصحى على المرور يوميا، ومتابعة مشاكل تراكمات المياه أولا بأول، خاصة فى الشوارع الرئيسة الكورنيش وأبي قير.
1. تبدأ في يوم 3 فبراير من كل عام
2. مدتها 7 أيام
3. تصاحبها رياح شمالية غربية تصل سرعتها ما بين 28 – 33 عقدة
4. تصاحبها أمطار غزيرة
5. يصل ارتفاع الأمواج خلالها من 1.3 حتى 2.2 متر
6. ويصل وضوح الرؤية من 6 إلى 8 كيلومتر
7. تتوقف خلالها مهنة الصيد
8. سميت بهذا الاسم: لكرم الأمطار بها وتوافر الأسماك بعد انتهائها
وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والتنفيذيين بشركة الصرف الصحى على المرور يوميا، ومتابعة مشاكل تراكمات المياه أولا بأول، خاصة فى الشوارع الرئيسة الكورنيش وأبي قير.