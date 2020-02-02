«آخرها خير».. 8 معلومات عن «نوة الكرم» التي تضرب السواحل الشمالية «إنفوجراف»

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الاستنفار ورفع درجة الاستعداد القصوى قبيل نوة الكرم، وترصد "الدستور" 8 معلومات عن باقي نوة الكرم.1. تبدأ في يوم 3 فبراير من كل عام2. مدتها 7 أيام3. تصاحبها رياح شمالية غربية تصل سرعتها ما بين 28 – 33 عقدة4. تصاحبها أمطار غزيرة5. يصل ارتفاع الأمواج خلالها من 1.3 حتى 2.2 متر6. ويصل وضوح الرؤية من 6 إلى 8 كيلومتر7. تتوقف خلالها مهنة الصيد8. سميت بهذا الاسم: لكرم الأمطار بها وتوافر الأسماك بعد انتهائهاوشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والتنفيذيين بشركة الصرف الصحى على المرور يوميا، ومتابعة مشاكل تراكمات المياه أولا بأول، خاصة فى الشوارع الرئيسة الكورنيش وأبي قير.