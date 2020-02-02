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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

على سعدة يكتب: القرد التركى وخطة السلام

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:19 م
على سعدة
على سعدة
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انتهى أخيرًا الجدال والتكهنات حول ما تسمى صفقة القرن، بعد أن تم إعلانها فى واشنطن، بحضور نجميها ترامب ونتنياهو، ولم تنتهِ ردود الأفعال المتوقعة بعد. تعددت ردود الأفعال من جميع الأطراف، كل حسب موقفه ونياته.. البعض طلب التروى والتعقل للدراسة قبل اتخاذ قرار يقضى على الأخضر واليابس.. فهم يدركون تمامًا أن الحل العسكرى، الذى تمت تجربته مرارًا لن يجدى، وأن ما لا يدرك كله لا يجب أن يترك كله.. ويرون القضية شائكة ومعقدة، وأنهكت كل القوى العربية ودمرت مواردها المادية والبشرية، ولم تجد للأسف سوى الخراب والمزيد من الفقر والتخلف.
والبعض الآخر صرخ رافضًا مجرد التفكير فى الصفقة، وينقسم هؤلاء الرافضون لقسمين، الأول يرى الأمور من وازع دينى بحت، ويرفض أن تكون المقدسات الإسلامية والمسيحية فى قبضة اليهود، بل بعضهم يرفض تمامًا قيام دولة يهودية والاعتراف بها ويطالب بمواصلة الجهاد حتى تحرير القدس تمامًا مهما كان الثمن.
أما القسم الثانى فهم من أسميهم أصحاب صفقة القرد.. يتزعمهم القرد التركى الذى لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل ويقيم معها علاقات اقتصادية وتعاونًا مشتركًا على أعلى مستوى، ثم يرتدى ثوب الخلافة وعمامتها «وهو يغض الطرف عن بيوت الدعارة وزواج المثليين فى بلاده»، ويدعى الدفاع عن القدس ويشتم ويسب الزعماء العرب ويصفهم بالتخاذل، ثم لا ينسى أن يطالب فى نفس خطابه بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية الصديقة.. قمة الشيزوفرينيا والتعجرف. وليس غريبًا أن نرى خلال الأيام القليلة القادمة المظاهرات الرافضة للصفقة منحصرة فى شوارع غزة والأردن وإسطنبول.. لتكتمل المسرحية لعدة أيام أو أسابيع أملًا فى استمرار استنزاف الأموال العربية والإسلامية لتدخل فى جيوب المنتفعين ولا مانع من التغرير ببعض الشباب للقيام ببعض العمليات الانتحارية الصبيانية، لتأكيد وحبْك قصة المقاومة، التى تلد بيضًا من الذهب للقيادات الأشاوس.
تذكرت فور إعلان بنود الصفقة المشئومة الأسطورة القديمة التى تروى أن أحد ملوك فرنسا بلغه وجود حاخام يهودى فى أحد معابد باريس يدعى أن اليهود سيحكمون العالم، فاستدعاه الملك وسأله: كيف يمكنكم أن تحكموا العالم وأنتم مستضعفون فى الأرض ومشتتون بين بقاعها؟ ضحك اليهودى وسأل الملك أن يطلب من الوزراء والأمراء الحضور لمصارعة الديوك، وعليهم أن يختاروا أقوى وأصح ديوكهم وقال له: وأنا سأحضر ديكى وسأهزمهم جميعًا لتعلم كيف سنحكم العالم، اندهش الملك من الثقة المتناهية، التى يتحدث بها الحاخام اليهودى.. ولكن فضوله الشديد لمعرفة كيف سيحكم اليهود العالم تغلب عليه فسايره ووافق على طلبه وأمر أمراءه ووزراءه بإحضار أقوى ديوكهم لحلبة المصارعة للتصارع.. وبالفعل انعقدت الحلبة وجاءوا بديوكهم القوية وجاء الحاخام بديك هزيل ضعيف وأدخله الحلبة.. وبمجرد أن بدأت المصارعة انزوى ديك الحاخام مختبئًا فى ركن بعيدًا عن الصراع، تاركًا الديوك القوية تتصارع وتتقاتل حتى تغلب أخيرًا ديك واحد على كل الديوك، ووقف منتصرًا مختالًا فى الحلبة وجسمه منهك تمامًا مثخن بالجراح وملطخ بالدماء.. هنا فقط ظهر ديك الحاخام الهزيل وقفز مسرعًا على رأس الديك المنهك ونقره نقرات قوية متتابعة فخرّ صريعًا دون أى مقاومة. القصة معبرة تمامًا.. زرعوا بيننا الفتن ليقتل بعضنا البعض، تفرقنا ونحن أقوياء ويفرضون علينا الآن شروطهم بعد أن أنهكونا بسلاحنا وغبائنا.
العامل الإيجابى الوحيد فى هذه القصة المأساوية، أنهم لم يستطيعوا الاقتراب من سيناء ولم يدرجوها فى حلولهم الإذعانية، خوفًا من قوة جيش مصر العظيم وصلابة جبهتها الداخلية.. ضاع العراق وسوريا وليبيا واليمن.. ولكن أبدًا لن تضيع مصر وليهنأ القرد بصفقته الفاشلة.

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