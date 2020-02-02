محمود خليل يكتب: الدم المسفوح بين «المنصة» و«الحرم»

كان التحول الأهم بعد اغتيال الرئيس أنور السادات «أكتوبر ١٩٨١» توجه الجماعة الإسلامية، التى تشكلت تحت مظلة «السلفية الجهادية» إلى حمل السلاح بشكل صريح ضد رموز الدولة المصرية. فخلال الفترة من ١٩٨١ حتى منتصف التسعينيات قامت الجماعة بالعديد من العمليات التى استهدفت مسئولين رسميين، نجحوا فى بعضها وأخفقوا فى أخرى. فقد تواصلت فكرة «حمل السلاح ضد الدولة» من سيد قطب فى الستينيات إلى صالح سرية عام ١٩٧٤، إلى شكرى مصطفى ١٩٧٧، ثم محمد عبدالسلام فرج ١٩٨١، ثم عصام القمرى، ثم القيادات الأخرى للجماعة الإسلامية التى قامت بعمليات إرهابية خلال الفترة من منتصف الثمانينيات إلى ما بعد منتصف التسعينيات.

والواضح أن الجماعات الإرهابية المسلحة تبنت نظرية تتأسس على «وضع التنظيم فى مواجهة الدولة». فكل تجارب أعضائها فى هذا السياق تشهد على أنهم نظروا إلى الدولة كمجموعة من الرموز الممثلة للسلطة، وأن مجرد القضاء على هذه الرموز كفيل بإسقاط مؤسساتها المختلفة فى حجرهم. ويبدو أنهم كانوا متأثرين فى ذلك بتجربة «تنظيم الضباط الأحرار»، الذى استطاع التخلص من الملك وإلغاء الملكية فى مصر والتحول إلى الجمهورية، ولم يستوعبوا أن هذا التنظيم لم يكن مجرد تعبير عن مجموعة من الضباط، بل كان يعكس ما تبناه فكر وتوجه المؤسسة العسكرية ككل، وبالتالى فقد تبوأ موقع القيادة فيها منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى ما حظى به بعد ذلك من دعم شعبى تأسس على إحساس لدى قطاع لا بأس به من المصريين بانتهاء الصلاحية التاريخية للنظام الملكى، وهو الدعم الذى توسع وتعمق بدرجة أكبر فيما بعد، نتيجة المكتسبات التى تحققت للعديد من القطاعات الشعبية التى عانت من الغبن فى العصر الملكى. لم تكن المسألة بالبساطة التى تصورها صالح سرية عندما ظن أن بإمكانه السيطرة على الحكم عبر تنظيم مدنى، له جناح مسلح يضم عددًا من طلاب الفنية العسكرية، وهو نفس الفخ الذى سقط فيه عبدالسلام فرج وهو يؤسس تنظيم الجهاد بجناحين: مدنى وعسكرى. ولم تتعلم الجماعة الإسلامية الدرس وهى تتبنى فكر «السلفية الجهادية» وتبدأ فى سلسلة الاغتيالات ومحاولة الاغتيال التى قامت بها ضد رجال السلطة فى عهد مبارك. حاولت الجماعة اغتيال اللواء زكى بدر، وزير الداخلية الأسبق، باستخدام سيارة ملغمة وفشلت العملية «١٩٨٩». ونصبت كمينًا لاغتيال عبدالحليم موسى، وزير الداخلية الأسبق، لكن شاءت الأقدار- كما يسجل أيمن الظواهرى فى كتابه «فرسان تحت راية النبى»- أن يمر موكب الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب، ليقع فى الكمين ويلقى وجه ربه. ونفذت الجماعة أيضًا عملية فاشلة لاغتيال حسن الألفى، وزير الداخلية الأسبق، وعملية أخرى فاشلة لاغتيال صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق. كل هذه العمليات لم تؤد إلى شىء، بل على العكس ترتب عليها التفاف ودعم الشعب للجهود التى تبذلها الدولة فى مواجهة الإرهاب، خصوصًا بعد أن طالت نيرانه بعض المدنيين كان من بينهم أطفال. وأصبحت بعض الإجراءات التعسفية التى يتخذها جهاز الشرطة مبررة لدى الناس، ونتيجة لذلك بدأت الجماعة الإسلامية فى مراجعة حساباتها، فتوقفت عن العمليات التى تستهدف رموز السلطة لتتوجه إلى العملية الإرهابية الأكثر شراسة خلال فترة التسعينيات، والمتمثلة فى مذبحة الأقصر «١٩٩٧» والتى راح ضحيتها أكثر من ٦٠ سائحًا أجنبيًا.

ويبدو أن قطاعًا من الجماعة الإسلامية- أخطر جماعات السلفية الجهادية فى الثمانينيات والتسعينيات- بدأ يدرك تهافت نظرية «وضع التنظيم فى مواجهة الدولة»، فبادر بعض قيادات التنظيم إلى طرح مبادرة نبذ العنف والتفاوض مع الدولة، فى حين ظلت عناصر جهادية أخرى على ما هى عليه من قناعة بحمل السلاح ضد الدولة، مثل أيمن الظواهرى. وهو طبيب ابن عائلة ثرية، انضم إلى تنظيم الجهاد الذى أسسه عبدالسلام فرج، وتم القبض عليه بعد اغتيال الرئيس السادات- رحمه الله- وحكم عليه بالسجن لمدة ٣ سنوات، سافر بعدها إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى السودان، ثم إلى أفغانستان، حيث أسس بالتعاون مع أسامة بن لادن تنظيم «قاعدة الجهاد». ويستطيع من يقرأ كتاب «فرسان تحت راية النبى» الذى حكى فيه «الظواهرى» جانبًا من تجربته فيما سماه «العمل الجهادى» أن يلاحظ مبلغ تأثره بشخصية «عصام القمرى»، ضابط المدرعات الذى فصلته المؤسسة العسكرية. يتحدث «الظواهرى» عن «القمرى» بقدر كبير من الانبهار، حين يشير إلى أنه رفض دخول كلية الطب أو الهندسة بعد حصوله على الثانوية العامة، وأصر على دخول الكلية الحربية حتى يقلب نظام الحكم. انبهار «الظواهرى» وتفكير القمرى لا يخلوان من سذاجة ظاهرة، ويشهدان على أن الهدف الأهم بالنسبة للتنظيمات التى تصف نفسها بالجهادية هو الوصول إلى سدة الحكم، فالشعب- وكذا الدين- ليسا فى تفكيرها، بل تنظر إلى بسطائه نظرة استعلائية، ولا ترى فيهم أكثر من أدوات أو وقود للمعركة التى تخوضها من أجل السلطة.

لم تستوعب التنظيمات التى تبنت الفكر السلفى الجهادى درس المنصة عام ١٩٨١، فرغم نجاح تنظيم الجهاد فى اغتيال الرئيس السادات، إلا أنه لم يستطع أن يتحرك سنتيمترًا واحدًا بعد هذه الخطوة، بسبب عدم وجود حاضنة شعبية له. على العكس تمامًا نظر المصريون إلى ما حدث على أنه عمل إرهابى بامتياز، واعتبروا «السادات» شهيد الغدر فى يوم نصره، وحتى من كانوا يتربصون بالرجل الدوائر وضعوا أيديهم على قلوبهم عندما سمعوا بما حدث عند المنصة، لأنهم يعلمون أن هذه التنظيمات سوف توجه رصاصاتها إلى الجميع إذا تمكنت من الموقف. لم تستوعب هذه التنظيمات أيضًا وهى تكرر محاولاتها اليائسة فى الوصول إلى السلطة أنها تقدم خطابًا ثقافيًا لا يجد صدى لدى النسبة الغالبة من المصريين. فبطبيعته يميل المصرى إلى التدين الوسطى البسيط، وهو يحب الدعاة المحبين الحياة، وليس الكارهين لها والداعين إلى الموت من أجل تحقيق أهداف تقع فى سياق الخيالات التاريخية من وجهة نظر الكثيرين. وبينما كانت هذه الأحداث تتفاعل فى مصر كانت أرض الحرمين تمور بشدة بعد واقعة احتلال الحرم على يد جهيمان العتيبى وجماعته. ولا تختلف التحولات التى شهدها موقف السلطة من «جماعة السلفية المحتسبة» بالمملكة عن موقف السلطة فى مصر من التنظيمات الجهادية، التى وجهت رصاصاتها إلى رئيس الدولة عام ١٩٨١. اتخذت السلطات بالمملكة العديد من القرارات التى استهدفت محاصرة أنصار «السلفية الجهادية» من جماعة السلفية المحتسبة أو جماعة أهل الحديث، تمت محاصرة الدعاة المناصرين لهذا الفكر، واتخذ قرار بعدم صعود أى داعية إلى المنبر إلا بتصريح من وزارة الحج والأوقاف. وكانت النتيجة أن فر العشرات ممن اعتنقوا الفكر الراديكالى لجهيمان العتيبى إلى الصحراء، وهاجر بعضهم إلى الكويت، حيث كانت الجماعة السلفية المحتسبة لم تزل تمارس تأثيرها على الواقع المحلى. ووقع الكثيرون منهم تحت تأثير «عاصم البرقاوى» وكنيته «أبومحمد المقدسى»، وهو صاحب كتاب «ملة إبراهيم» الذى شكل أحد الأناجيل المعتمدة لدى التنظيمات الإرهابية، ويشتمل الكتاب على مزيج من أفكار جهيمان العتيبى وسيد قطب وتطوير لها.

إعادة النظر فى مصدر الخطر كانت الحقيقة التى خلص إليها النظام السعودى بعد واقعة جهيمان العتيبى. فقد عاشت الدولة السعودية الثالثة سنين عددًا ترى أن مصدر الخطر عليها هم المثقفون الليبراليون، ووظفت العناصر الدينية كأداة لإيقاف تمددهم وتمدد أفكارهم داخل القطر السعودى، فإذا بالخطر يأتيها من جانب الطرف الذى رعته. وفى الوقت الذى كانت تختمر فيه الأفكار الجهادية فى مصر والمملكة كانت أفغانستان تستعد لتكون محور اللقاء بين «الجهاديين» من الدولتين ودول العالم الإسلامى الأخرى.

