افتتاح وتطوير منشآت أمنية في بورسعيد احتفالًا بعيد الشرطة

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعده لمنطقة القناة، ومدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد.وافتتح مساعدا وزير الداخلية قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشائه وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفوري معها، ووحدة تراخيص الملاكي والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحي الضواحي وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد، وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة، وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج، وتجهيزه بأحدث الإمكانيات والأثاثات لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفوري معها، وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقًا لخطط التطوير المستهدفة.يأتي ذلك في إطار استراتيجية أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والمعاصرة، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة، ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة يناير 2020م، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة، والتي تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور بسهولة ويسر.