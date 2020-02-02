رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

افتتاح وتطوير منشآت أمنية في بورسعيد احتفالًا بعيد الشرطة

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:13 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل و عمرو المزيدى
طباعة
أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعده لمنطقة القناة، ومدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد.

وافتتح مساعدا وزير الداخلية قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشائه وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفوري معها، ووحدة تراخيص الملاكي والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحي الضواحي وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد، وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة، وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج، وتجهيزه بأحدث الإمكانيات والأثاثات لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفوري معها، وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقًا لخطط التطوير المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والمعاصرة، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة، ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة يناير 2020م، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة، والتي تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور بسهولة ويسر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة شخصين في هجوم إرهابي بلندن والشرطة تقتل المنفذ

منذ حوالي 20 ساعة

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى قادمة من السودن.. اليوم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

السجن 3 سنوات للمقاول الهارب محمد علي

منذ يوم

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

احصل على نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول بالاسم

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة