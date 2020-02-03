كل ما تريد معرفته عن الجزء التاسع لـ«Fast & Furious»

عرضت شركة يونيفرسال بيكشرز المسؤلة عن الجانب التوزيعي والإنتاجي لفيلم «Fast & Furious 9»، البرومو الدعائي للعمل قبل انطلاق عرضه جماهيريًا في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم 20 مايو المقبل.وأعلنت الشركة عن الإعلان الدعائي للعمل من خلال حفل غنائي كبير، أحياه عدد من نجوم الغناء العالمي، وهم: كاردي بي، أوزونا، لوداكريس، ويز خليفة، تشارلي بوث.والعمل في نسخته الجديدة يغيب عنه بطل السلسلة الأبرز «ذا روك»، واستبدله بالنجم جون سينا، والذي يشاركه بطولة العمل كلًا من، فان ديزل، شارلي سيرون، جيم باراك، هيلين ميلين، لوكاس بلاك وإخراج جاستن ليين.وتعد سلسلة «The Fast & The Furious» من أشهر الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات على مستوى العالم، كما تخطت أجزاؤه الأخيرة السابع والثامن المليار دولار عالميًا.كما حققت الموسيقى التصويرية للفيلم نجاحًا عالميًا، وتصدرت أغنيته «See You Again»، المركز الأول من حيث نسبة المشاهدة على يوتيوب، إذ تخطت الـ4 مليارات دولار، والأغنية كانت تكريمًا لروح ووكر، وأداها كل من ويز خليفة وتشارلي بوث.