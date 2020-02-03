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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تصل إلى سبع سنوات.. العقوبة المتوقعة لقاتل ابن مذيعة النهار

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:15 ص
خالد نجل مروة ميمي
خالد نجل مروة ميمي
سوزان يونس
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في جلسة للأصدقاء داخل إحدى الشقق بمنطق الزمالك، أصدر أحدهم طلقًا ناريًا، من مسدسه عن طريق الخطأ، فقد كان يمزح الشاب القاتل مع أصدقائه، لتخرج الرصاصة وتستقر في جسد أحدهم مودية بحياته في الحال، وعرف فيما بعد أنه خالد نجل مروة ميمي، المذيعة بشبكة قنوات النهار.

ويقول أسامة صهيون، المحامي بالجنايات، إنه في حالة إقرار شهود العيان بأن المهتم كان يمزح مع أصدقائه، ولم يقصد القتل العمد، فإنه في هذه الحالة تتراوح العقوبة قانونيًا من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، تتوقف على رعونة وطيش المتهم.

وأكد «صهيون»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه على الأغلب ما تستقر المدة لتصبح من خمس إلى سبع سنوات، أما إذا أقر الشهود بأن القتل كان متعمدًا ترتفع العقوبة لتتجاوز من 15 إلى 25 عامًا، وفي الغالب ما تستقر على 15 سنة، وإن كان القاتل أقل من 18 سنة يتحسن موقفه في القضية بحيث لا تتجاوز العقوبة الحبس 7 سنوات.

وعن حيازة القاتل لمسدس مرخص من عدمه، يقول إن هذه مسألة لا تؤثر كثيرًا في مجرى التحقيقات لأن القاضي يكون أمامه جريمتين الأولى حيازة مسدس بدون ترخيص والثانية القتل، ومن ثم يتعامل هنا مع الجريمة الأكبر وهي القتل وليس حيازة السلاح.

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