بعد هجوم لندن.. إصابة اثنين في عملية طعن ببلجيكا

أفادت مصادر بلجيكية، مساء الأحد، بوقوع عملية طعن أصابت شخصين في مدينة جانت شمالي البلاد.وأطلقت الشرطة النار على المهاجم وأصابته بجروح، وذلك وفق صحيفة مترو البريطانية التي أكدت إصابة شخصين جراء الهجوم.ولم تعلن السلطات البلجيكية، حتى الآن، طبيعة الهجوم ما إذا كان عملًا جنائيًا أم إرهابيًا.وقتلت الشرطة البريطانية اليوم رجل طعن شخصين في العاصمة لندن ووصفت الهجوم بأنه عملًا إرهابيًا.