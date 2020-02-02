وزير الخارجية اللبناني يغادر القاهرة متجهًا إلى جدة

غادر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ​ناصيف حتّي​، القاهرة، عقب مشاركته في اجتماع ​جامعة الدول العربية​ في العاصمة المصرية أمس السبت.وتوجه الوزير «حتّي» إلى مدينة جدة في السعودية، للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية ​منظمة التعاون الإسلامي​ الخاص بخطة السلام الأمريكية.من المقرر أن يلقي الوزير «حتّي» كلمة يؤكد فيها موقف لبنان الرافض للتوطين، والتزامه المبادرة العربية التي أقرّت في العام 2002، والقائمة على أساس حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، والتشديد على حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وعلى ضرورة إعادة كل الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.