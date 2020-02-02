الحكومة البريطانية تشكر الشرطة وتواسي ضحايا هجوم الطعن

وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشكر إلى الشرطة البريطانية بعد أن قامت بقتل رجل نفذ هجوم طعن بسكين في جنوب لندن مساء اليوم الأحد.كما وجه جونسون الشكر إلى قوات الإنقاذ وأعرب عن مواساته للمصابين وكتب على تويتر:" تعاطفى مع المصابين وكل المتضررين".وفي سياق متصل، قال صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية على تويتر:"الإرهابيون يحاولون تقسيمنا وتدمير أسلوبنا المعيشي، لكننا هنا في لندن لن نمكنهم من النجاح في هذا أبدا".وكان شهود عيان صرحوا اليوم بأن منفذ هجوم الطعن كان يحمل شيئا حول جذعه يشبه الحزام الناسف، وجرى تداول صور خاصة بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.ووقع الهجوم في شارع تجاري يكتظ بالمارة وقامت الشرطة بإخلاء منطقة واسعة حول مسرح الجريمة.وذكرت شرطة العاصمة عبر حسابها على تويتر: "حتى هذه اللحظة، نعتقد أن عددا من الأشخاص طعنوا"، وذلك دون أن تحدد مدى خطورة الإصابات.وأضافت:"يجري تقييم الملابسات.. وقد تم إعلان الحادث بأنه على صلة بالإرهاب".وصرحت متحدثة باسم الشرطة البريطانية بأن الموقف لا يزال غير واضح تماما، كما أن دافع الرجل لايزال غير معلوم وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطةوالإسعاف، كما أظهرت مروحيات تحلق في سماء المنطقة.