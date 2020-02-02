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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يثير الذعر فى إسرائيل.. ونتيناهو يأمر بمنع وصوله

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:09 م
نتنياهو
نتنياهو
مروة عنبر
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل منع وصول وباء كورونا إلى الكيان الإسرائيلي.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، بأن نتنياهو أوعز أيضًا إلى المعهد البيولوجي بالعمل في أسرع وقت ممكن على تطوير تطعيم ضد فيروس كورونا وإقامة أول مصنع تطعيمات في إسرائيل.

وأوضحت هيئة البث، أن توصيات نتنياهو جاءت خلال جلسة استثنائية عقدها بمشاركة وزير الصحة يعقوف ليتسمان وكبار مسؤولي الجهاز الصحي.

ولفتت هيثة البث الإسرائيلية إلى أن سيدة في الخمسينات من العمر تخضع لفحوص في مستشفى بوريا قرب طبريا حيث عادت من الصين مؤخرا بغية التأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.

ونقلت عن مصادر طبية قولها إن "أعراض طفيفة لمرض حمى لدى هذه المرأة وأن المستشفى يتخذ كافة الإجراءات الوقائية وفقا لتعليمات وزارة الصحة".

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