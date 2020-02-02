كورونا يثير الذعر فى إسرائيل.. ونتيناهو يأمر بمنع وصوله

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل منع وصول وباء كورونا إلى الكيان الإسرائيلي.وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، بأن نتنياهو أوعز أيضًا إلى المعهد البيولوجي بالعمل في أسرع وقت ممكن على تطوير تطعيم ضد فيروس كورونا وإقامة أول مصنع تطعيمات في إسرائيل.وأوضحت هيئة البث، أن توصيات نتنياهو جاءت خلال جلسة استثنائية عقدها بمشاركة وزير الصحة يعقوف ليتسمان وكبار مسؤولي الجهاز الصحي.ولفتت هيثة البث الإسرائيلية إلى أن سيدة في الخمسينات من العمر تخضع لفحوص في مستشفى بوريا قرب طبريا حيث عادت من الصين مؤخرا بغية التأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.ونقلت عن مصادر طبية قولها إن "أعراض طفيفة لمرض حمى لدى هذه المرأة وأن المستشفى يتخذ كافة الإجراءات الوقائية وفقا لتعليمات وزارة الصحة".