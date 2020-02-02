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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: انتشار «كورونا» قد يكون ضمن حرب بيولوجية

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:07 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على انتشار فيروس كورونا في الصين، قائلًا إنه يؤمن بنظرية المؤامرة بشكل كبير، متسائلًا: "هل ما يحدث في الصين جزء من حرب بيولوجية من دولة أخرى، هل كورونا مثل سارس وانفلونزا الخنازير والطيور جزء من حرب بيولوجية؟".

وأضاف خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "ten": "هل فيروس كورونا حلقة من حلقات صراعات شركات صناعة الأدوية والأمصال واللقاحات والأدوات الطبية؟ وهل هو جزء من حرب بيولوجية مخططة".

وأردف: "مراكز البحوث وأجهزة الاستخبارت ومنظمة الصحة العالمية أقدر على الإجابة"، مشيرًا إلى أنه سبق وكان هناك حرب الأفيون الأولى والثانية، والمعارك البيولوجية أصبحت أكثر دقة وتطوير.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، وصلت إلى 11953 أغلبها فى الصين، ووجود 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة فى الإمارات العربية المتحدة، كما أشارت إلى تطور فيروس كورونا لدى 20 % من المصابين، ووفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.

ولفتت إلى انتشار الفيروس في 24 دولة، والإمارات هى الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط التي دخلها الفيروس، كما أنه لا توجد إصابات بين المصريين بفيروس كورونا.

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