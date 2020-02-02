الديهي يدعو المصريين لتأجيل الحج والعمرة بسبب «كورونا»

دعا الإعلامي نشأت الديهي، المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة للمرة الثانية أو الثالثة، بتأجيلها، لحين إيجاد علاج لفيروس كورونا الجديد.وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك احتمالية كبيرة بوجود مصابين في الأماكن المزدحمة مثل توقيت العمرة والحج.لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةوتابع الديهي: "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمكان الذي فيه وباء تفر منه، ممكن الواحد يصاب وهو مكانه، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب ونبعد عن الأماكن المزدحمة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، وصلت إلى 11953 أغلبها فى الصين، ووجود 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة فى الإمارات العربية المتحدة، كما أشارت إلى تطور فيروس كورونا لدى 20 % من المصابين، ووفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.ولفتت إلى انتشار الفيروس في 24 دولة، والإمارات هي الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط التي دخلها المرض، كما أنه لا توجد إصابات بين المصريين بفيروس كورونا.