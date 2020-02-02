ما حكم الجلوس في مطاعم تبيع الخمور؟

أوضح رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، حكم الجلوس في أماكن تبيع الخمور دون احتسائها.وقال عبدالمعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لا يجوز الجلوس في أماكن أو مطاعم تبيع الخمور حتى إذا لم يشرب منها ولو حتى كان بغرض العمل فإنه لا يجوز.وأضاف، كما أنه لا يجوز الجلوس مع شخص يحتسي الخمور أو غيره لأن الشيطان يزين للناس أعمالهم.