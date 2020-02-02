رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ما حكم الجلوس في مطاعم تبيع الخمور؟

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:48 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
سناء إسماعيل
طباعة
أوضح رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، حكم الجلوس في أماكن تبيع الخمور دون احتسائها.

وقال عبدالمعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لا يجوز الجلوس في أماكن أو مطاعم تبيع الخمور حتى إذا لم يشرب منها ولو حتى كان بغرض العمل فإنه لا يجوز.

وأضاف، كما أنه لا يجوز الجلوس مع شخص يحتسي الخمور أو غيره لأن الشيطان يزين للناس أعمالهم.

موضوعات متعلقة

كيف تغيظ "إبليس"؟.. داعية يجيب (فيديو)

رمضان عبدالمعز: لا تكن كالكتاب المفتوح للناس

رمضان عبدالمعز: النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد

رمضان عبدالمعز: اعمل ما يرضي الله.. لا تلتفت للناس

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث الخارجية يكشف تفاصيل عودة المصريين من الصين

منذ حوالي 10 ساعات

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ يوم

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

منذ ساعة و نصف

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول بالاسم

طريقة تحديث بطاقات التموين وتقديم التظلمات 2020 على رابط موقع دعم مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة