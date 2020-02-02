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محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

انطلاق فعاليات معرض VIFA-EXPO 2020 مارس المقبل

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:48 م
VIFA-EXPO 2020
VIFA-EXPO 2020
أبوزيد على
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تستعد فيتنام لتنظيم فعاليات معرض فيتنام الدولي للمفروشات والإكسسوارات المنزلية 2020 ( VIFA-EXPO 2020 ) فى شهر مارس المقبل.

وتبدأ فعاليات المعرض من 11- 14 مارس 2020، بمركز سايجون للمعارض والمؤتمرات.

ويعتبر معرض VIFA-EXPO 2020، والذي يقام في مدينة " هوتشى منه "، فرصة لعرض جميع الأثاث بأنواعه المختلفة، ومنتجات الحرف اليدوية، ومنتجات تزيين المنازل، والخدمات المساندة التي تلبي حاجة المشترين من جميع أنحاء العالم.

ويشمل معرض VIFA EXPO 2020 على أكثر من 2200 جناح، بزيادة 13٪ مقارنة مع عام 2018، ومشاركة حوالي 450 شركة، ويتوقع الجميع أن تكون الأسعار مغرية وتنافسية هذا العام.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض فيتنام الدولي للمفروشات والإكسسوارات المنزلية هذا العام، أكثر من 88 دولة حول العالم.

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