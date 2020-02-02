«عابر للثقافة» تطلق حفل توقيع «الألفية التجانية»

أطلقت دار "عابر للثقافة" للنشر والتوزيع حفل توقيع ديوان "الألفية التجانية" للشاعر الصوفي أحمد إسماعيل، وذلك بجناح مؤسسة عابر الثقافية في صالة 1، جناح B57 بمعرض الكتاب.ويضم ديوان أحمد إسماعيل عددًا من القصائد الصوفية التي كتبها على مدار أعوام.وحرص عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51 على حضور حفل توقيع ديوان "الألفية التجانية".وشهد حفل التوقيع إقبالًا كبيرًا من قبل رواد المعرض، والتقاط صور تذكارية ومعربين عن إعجابهم الشديد للكتاب.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.