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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير أوزبكستان: تنظيم منتدى الأعمال في طشقند 5 مارس

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:42 م
أبييك عارف عثمانوف
أبييك عارف عثمانوف
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قال سفير أوزبكستان بالقاهرة أبييك عارف عثمانوف، إن بلاده سوف تستضيف منتدى الأعمال يومي 5 و6 مارس المقبل، بمشاركة 1500 شخص، بجانب ممثلين من الحكومة الأوزبكية ورجال أعمال مصريين، موضحا أن المنتدى يهدف إلى جذب المستثمرين ورجال الأعمال في الأسواق في منطقة أسيا الوسطى والشرق الأوسط.
وأكد عثمانوف في ندوة حول نتائج الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان، نظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية اهتمام بلاده بمشاركة رجال الأعمال المصريين في هذا المنتدى الذي يجمع مسئولين من دوائر الأعمال من جميع الدول، خاصة منطقة آسيا الوسطى، لافتا إلى قيام رجال الأعمال المصريين خلال الفترة الماضية بزيارات لعدد من المدن الأوزبكية، بينها طشقند وسمرقند والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

وبشأن مجال السياحة، أشار السفير الأوزبكي إلى أن العام الماضي شهد بدء تسيير رحلات طيران شارتر بين مدينتي شرم الشيخ ومدينة طشقند، مشيرا إلى ارتفاع عدد السائحين الأوزبك إلى 40 ألف سائح، مؤكدا سعيه إلى زيادة السائحين المصريين إلى أوزبكستان من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائف عقد لقاءً مهما مع أعضاء المجلس التشريعي الجديد بعد الانتخابات التي أجريت في أوزبكستان 22 ديسمبر الماضي، تحت شعار (أوزبكستان جديد.. لانتخابات جديد)، موضحا أن الرئيس أكد خلال هذا اللقاء أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات؛ لتحسين رفاهية الشعب الأوزبكي.

وتابع إن ميرضيائف أكد أهمية خلق مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج وزيادة التصدير، فضلا عن العمل على الاهتمام بإعداد جيل جديد من الشباب، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي يتم تنفيذها تهدف إلى إعداد كوارد تتماشى مع متطلبات التكنولوجيا المعاصرة، وإقامة البنية التحتية الملائمة في هذا المجال.

وقال إن ميرضيائف وضع مبادرة تهدف إلى إعداد مليون متخصص في مجال البرمجيات في الخمس سنوات المقبلة، ودراسة خبرة الدول الأخري في هذا المجال، مضيفا أن الرئيس ميرضيائف أعلن عن أن عام 2020 سيكون عاما لتطوير الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، أشاد عبد السلام الخضراوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 22 ديسمبر الماضي، والتي شارك فيها كمراقب دولي ضمن وفد برلماني مصري، مشيرا إلى أن أوزبكستان تشهد تطورا كبيرا في الإجراءات التي تهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والتعددية الحزبية والمنافسة السياسية ومشاركة المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أوزبكستان أظهرت التحولات السياسية الكبيرة وهي حجم مشاركة الأحزاب السياسية وزيادة عدد المراقبة الدولية، والتي تخطت أكثر من 600 مراقب دولي من 25 دولة ومنظمة دولية، فضلا عن المراقبين المحليين وارتفاع نسبة الإقبال في هذه الانتخابات التي بلغت 1ر71 في المائة مما يدل على الوعي الكبير لدى الشعب الأوزبكي.

بدوره، قال أولوجبيك جيانوف ممثل الرابطة الدولية لشباب أوزبكستان في مصر، إن سفارة أوزبكستان بالقاهرة وفرت كافة التسهيلات لحوالي 370 ناخبا أوزبكيا يعيشون في مصر؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، موضحا أن هذه الانتخابات حظيت بإشادة المراقبين الدولي والصحفيين الأجانب.

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